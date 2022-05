Maak van het examen meer een ‘rite de passage’ dan een onzeker eindoordeel

De examenmakers moeten flink gegniffeld hebben denk ik, toen ze vorige week in deze krant de kop ‘Ze leren alleen het verhaal over mannelijke, witte helden’ zagen staan. Goed, toegegeven: één vraag op het vwo-examen ging over Kuifje. Witter, mannelijker en heldhaftiger krijg je ze natuurlijk niet.

Maar hier komen de vrouwen in het examen: De Berberse koningin Dihya, De Keltische koningin Boudica, Farao Hatsjepsoet, hertogin Johanna van Brabant, keizerin Meisho van Japan, de Engelse koningin Maria Tudor, gravin Margaretha II van Vlaanderen; mulieres religiosae (vrouwen die hun leven aan god wijden), Olympe de Gouges, feministe Mina Kruseman, Europese vrouwen in Nederlands-Indië, de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Inge Viett, voormalig lid van de Rote Armee Fraktion en de studenten van de moedermavo.

Je zal maar net al je lessen verteld hebben over de Karels, Willems en Winstons van deze wereld. O, en die vraag over Kuifje? Die ging natuurlijk over waarom ‘Kuifje in Congo’ in 2011 werd aangeklaagd wegens het racistisch karakter van de strip.

Het was toch niet moeilijk aan te zien komen, al jaren worden er vrouwen toegevoegd aan de examenstof. Met het thema ‘China’ bij het vwo en ‘Brits wereldrijk’ bij de havo is ook de eurocentrische blik enigszins losgelaten.

Het examen als keurslijf

In het artikel dat onder de kop stond werden vier geschiedenisleraren geïnterviewd over hun problemen met het vak. Naast de klacht over mannelijke, witte helden was er meer. Het voornaamste was dat het examen het onderwijs in een keurslijf dwingt.

Daar kan ik me wel in vinden. Bij het nakijken van de examens moest ik vooral niet te veel zelf denken, maar het almachtige correctievoorschrift volgen van het Cito. Je voelt de tweede corrector over je schouders meekijken.

Dat maakt het spannend. Naar examens wordt toch gekeken. Door ouders als ze een school kiezen, door leidinggevenden om te zien welke leraren er promotie verdienen en door de inspectie natuurlijk. Het voelt ook een beetje alsof je zelf beoordeeld wordt.

Niet het diepe in voordat je het kan

Het examen houdt je scherp en het werkt richtinggevend. Maar het moet niet alles zijn. Een leraar die graag tijd besteedt aan Black History Month of lokale geschiedenis die niet past binnen de landelijke eindtermen moet daar toch de ruimte voor hebben?

Liever was het eindexamen wat meer een rite de passage dan een onzeker eindoordeel. Zoiets als een zwemexamen: je gaat niet het diepe in voordat je het kan. Met leraren die weten dat leerlingen gaan slagen omdat ze hun leerlingen vaak genoeg hebben zien presteren.

Een stap die richting op zou zijn om het examen minder zwaar mee te tellen en tussendoor ook op andere manieren te toetsen via werkstukken, creatieve opdrachten en presentaties. Maar behoud in godsnaam het examen. Dan leren alle kandidaten tenminste over Olympe de Gouges en de moedermavo.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.