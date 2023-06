Maak ik straks wel vrienden in de brugklas, vraagt achtstegroeper zich af

Een achtstegroeper maakt zich zorgen: gaat ze wel nieuwe vrienden maken op de middelbare school? Haar ouders willen haar geruststellen.

Op de introductiedag voor de brugklas kijkt een achtstegroeper om zich heen naar de andere tieners die in september beginnen op haar nieuwe middelbare school. Het valt op het eerste gezicht een beetje tegen. Zijn dit de jongeren waar ze vrienden mee wordt in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar? Ze twijfelt en gaat met gemengde gevoelens de zomervakantie in. Komt dat wel goed?

Ze is niet de enige die onzeker is over het maken van nieuwe vriendschappen in de brugklas, zegt Merel Nederend, psycholoog kind en jeugd bij De Ster, een stichting die kampen organiseert voor kinderen om zekerder van zichzelf te worden. De overgang naar de brugklas brengt veel onzekerheden met zich mee. “Er kijken wel meer kinderen twijfelend om zich heen. Maar het komt vaak gewoon goed”, zegt Nederend. “In de praktijk blijken er altijd meer kinderen tussen te zitten waar je een klik mee kunt hebben dan je in eerste instantie dacht.”

Hij miste zielsverwanten

Zo was er op een van de kampen die Nederend organiseert een jongen die het niet naar zijn zin had omdat hij zeker wist dat er geen zielsverwanten voor hem waren in de groep. Want hij hield voornamelijk van gamen, en de rest zo op het eerste gezicht niet. Bij navraag bleek dat er meer jongeren waren die ook van gamen hielden. En zo kwam het toch nog goed. Met een beetje hulp maakte de jongen contact met anderen. “Als je er al van uitgaat dat je geen vrienden gaat maken, ga je ook niet zo snel naast een nieuw persoon zitten. Dan heb je het eigenlijk al een beetje opgegeven. Dat helpt niet.”

Nederend raadt de achtstegroeper die na de zomervakantie naar de middelbare school gaat aan samen met haar ouders een lijstje te maken met dingen die ze zoekt in een vriendschap. Is dat iemand die heel grappig is? Moet diegene een bepaalde kledingstijl hebben – wat de meeste kinderen volgens Nederend overigens niet uitmaakt. En wat voor hobby’s heeft een potentiële vriend? Zijn dat dezelfde, of is het prima om ook andere hobby’s te hebben? Is het belangrijk dat je over dezelfde sport kunt praten? “Kijk ook naar welke eigenschappen je zoekt in een vriend. Bijvoorbeeld betrouwbaar, eerlijk, noem maar op. Als je zo’n lijstje hebt, kun je in de eerste dagen of weken mensen een beetje gaan bevragen en kijken of er een klik is. Je zult zien dat je soms toch iemand treft die je eerst over het hoofd had gezien.”

Vriendschappen worden anders

De middelbare school is voor iedereen een nieuwe start, en daarmee ook een kans om dingen anders te doen. “Je ziet dat het bij kinderen die gepest zijn op de basisschool makkelijker is om voor zichzelf op te komen omdat ze met een nieuwe groep kinderen te maken hebben.” Sommige jongeren kennen al kinderen van de basisschool in hun nieuwe klas. Dat kan een gevoel van veiligheid geven. Maar het kan er, volgens Nederend, ook voor zorgen dat je minder snel op anderen afstapt.

De vriendschappen op de middelbare school zijn volgens de psycholoog vaak anders dan die op de basisschool. “Dit is de leeftijd dat je minder op je ouders gaat leunen en meer steun bij vrienden gaat zoeken. Op de basisschool word je vaak vrienden omdat je dezelfde hobby’s hebt en dezelfde activiteiten onderneemt. Vanaf twaalf jaar gaat het veel meer over of iemand te vertrouwen is. Het wordt belangrijker dat je bij de ander je geheimen kwijt kan en dat deze vriend of vriendin die niet zomaar aan iemand anders gaat vertellen.”