‘Leraren zitten nu thuis met klachten waarvoor zij zich anders nooit ziek zouden melden’

Schoolleiders krijgen inmiddels een dagtaak aan het zoeken naar oplossingen voor afwezige leraren. Een struikelblok is dat het zo onvoorspelbaar is hoe lang het testen duurt. Leraren krijgen geen voorrang in de teststraat van de GGD en moeten net als iedereen 48 uur op hun uitslag wachten.

“Soms gaat het heel snel, een andere keer zit een leerkracht vier dagen in quarantaine”, zegt bestuurder Marcel Poppink van de Consentscholen in het oosten van het land. “Op twee scholen hadden we ineens drie leerkrachten minder. Dat hebben we nog kunnen oplossen, maar qua vervanging is de rek er nu al uit. Het wordt steeds lastiger om continuïteit van onderwijs te kunnen waarborgen en dan moet de normale griepgolf nog komen.”

‘De GGD wilde wel, maar had niet genoeg capaciteit’

In Amsterdam zit directeur Eva Naaijkens van de Alan Turingschool gewoonweg met de handen in het haar. Donderdag stuurt ze voor het eerst een klas naar huis. “In anderhalve week hebben zeven leraren bij ons op school zich afwezig moeten melden met klachten waarvoor ze anders nooit waren thuisgebleven”. Lichte verkoudheidsklachten houden leraren dagenlang in thuisquarantaine omdat het maar niet opschiet met een afspraak bij de GGD of het doorbellen van de uitslag. “Ook als huisgenoten in contact geweest zijn met coronapatiënten moet een docent zich tien dagen afmelden”, zegt Naaijkens. “Er valt niet meer tegenop te werken.”

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman is bezig met het leggen van kortere lijnen tussen de GGD en het onderwijspersoneel, zegt haar woordvoerder. Maar ook zorgpersoneel en politieagenten maken aanspraak op voorrangsbeleid bij het testen. De GGD moet al die belangen meewegen. Dat was precies de reden waarom Marcel Poppink bij de GGD Twente nul op rekest kreeg: “De GGD wilde ons wel tegemoet komen, maar had niet genoeg capaciteit.”

Vinger aan de pols

De koepel van basisscholen PO-Raad pleitte onder druk van de toenemende klachten van scholen afgelopen vrijdag al bij het kabinet voor versneld testen van vitale beroepen. Nu geldt voor geen enkele groep voorrangsbeleid, en het ministerie van volksgezondheid houdt daar desgevraagd ook aan vast. Volgens een woordvoerder van de PO-Raad is nu een afspraak gemaakt om vinger aan de pols te houden over het oplopen van de wachttijden en hoe zeer die uiteenlopen.

Schoolleider Eva Naaijkens koopt daar voorlopig niets voor, zij zit met de dagelijkse zorgen. “Iemand moet de leiding nemen. Het gaat hier om de volksgezondheid. Dat kun je niet overlaten aan het improvisatievermogen van scholen. Als je te maken hebt met zo veel ziektesymptomen die mensen gauw oplopen, moet een sneller testbeleid gewoon geregeld worden. Dit om de werkdruk binnen de perken te houden. Leraren zijn niet ziek, maar we moeten toch klassen naar huis sturen. En dan is de herfst nog niet eens begonnen.”

