Leraren voeren actie door het hele land, Dam stroomt vol

Op de actiewebsite staat de teller van het aantal scholen dat dicht gaat inmiddels op ruim 4300. Bekijk hier waar scholen precies dicht zijn.

Leraren en schoolleiders van basis- en middelbare scholen eisen dat de politiek meer actie onderneemt tegen de werkdruk. Ook willen ze meer salaris en pleiten ze voor extra investeringen om lerarentekorten aan te pakken. De extra 460 miljoen euro van onderwijsministerie Arie Slob vinden ze veel te weinig.

Manifestaties door het hele land

Onderwijsbonden en andere schoolorganisaties hebben manifestaties gepland in Leeuwarden, Eindhoven, Amsterdam, Almere, Zwolle, Arnhem, Goes en Den Haag.

In Rotterdam lopen leraren in een mars tijdens de ochtendspits van het Wilhelminaplein naar het Woudestein, het stadion van Excelsior. Daar is een programma met sprekers. Door de mars liep het verkeer in Rotterdam volledig vast.

Dam stroomt vol

Enkele duizenden leraren doen mee aan het protest op de Dam in Amsterdam. Er heerst een uitgelaten sfeer. De actievoerders luisteren naar muziek, maken volop selfies en drinken koffie in afwachting van de sprekers.

Vanaf het Centraal Station en de diverse tramhaltes in de omgeving stromen groepjes leraren toe. Sommige docenten hebben hun kinderen meegenomen.

De populaire, bewust foutieve slogan “Ik ben GEEN toprioriteit” is veel te zien. In navolging daarvan hebben meer docenten slogans bedacht waar spelfouten in staan, als teken dat het de verkeerde kant op gaat met het onderwijs. “Het moedt anders”, meldt een protestbord. Ook zijn er verwijzingen naar de boerenprotesten: “Wij hebben geen trekker van een half miljoen, geef ons meer poen.”

‘Ik zou niet kunnen slapen als ik Slob was’

“Als ik de minister was, zou ik niet meer kunnen slapen van de gevolgen van het lerarentekort”, zegt de Haagse docente Inge Mollema. Ze is een van de honderden deelnemers aan het lerarenprotest aan de Lange Voorhout in Den Haag. Ook daar begint de actie op gang te komen, leraren zijn voor de Kloosterkerk bijeen gekomen.

Mollema zit al 30 jaar in het onderwijs en geeft les aan het Maris College in Kijkduin. Ze vreest dat klassen nog groter worden door het tekort en vindt dat vooral de aanvangssalarissen omhoog moeten.

Minister Slob heeft inmiddels laten weten begrip te hebben voor de leraren, maar hij kan niet beloven dat er structureel nog meer geld komt. Er ligt al een mooi, aanvullend pakket, vindt hij. Ook vindt hij het teleurstellend dat het vorige week gepresenteerde pakket voor sommige bonden aanleiding is toch te gaan staken. Met het extra geld kunnen scholen “de komende jaren doen wat nodig is” om lege plekken voor de klas in te vullen.

Op de Dam in Amsterdam wordt het steeds drukker. Beeld ANP

Speelgoedtractortjes

Onderwijsbond Leraren in Actie blokkeert de ingang van het ministerie van Onderwijs met honderden speelgoedtractortjes. De actie is een knipoog naar het boerenprotest, toen het hele Malieveld in Den Haag vol met trekkers stond.

Leraren blokkeren de ingang van het ministerie van Onderwijs met speelgoedtractoren. De leden van Leraren in Actie willen via deze actie duidelijk maken dat zij niet tevreden zijn met het bedrag dat voor het onderwijs is vrijgemaakt. Beeld ANP

Later op de ochtend houdt Leraren in Actie een manifestatie op het Lange Voorhout in Den Haag. Sprekers zijn onder anderen Lilian Marijnissen, Lodewijk Asscher, Jesse Klaver, een aantal leraren en Pieter Lossie, voorzitter van scholierenorganisatie LAKS.

Dit bericht wordt aangevuld.

