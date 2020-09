Leraren overvallen door versoepeling ‘snotneusregel’

Het schrappen van de ‘snotneusregel’ op basisscholen, heeft leraren afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge nogal overvallen. “Het ging toch juist over aanscherping van de coronamaatregelen”, zegt basisschooldirecteur Eva Naaijkens van de Alan Turingschool uit Amsterdam. “En dan kondigen ze ineens een versoepeling aan. In onze appgroep van leerkrachten begonnen collega’s meteen vragen te stellen bij hun eigen gezondheid.” De versoepeling gaat meteen maandag in. Scholen hadden wel wat meer tijd kunnen gebruiken om zich voor te bereiden, zegt onderwijsvakbond Aob. Op sociale media, waar het onderwerp #snotneusbesluit trending werd, zijn veel leraren kritisch.

Kinderen tot 13 jaar met een loopneus, verkoudheid, niezen of keelpijn mogen weer gewoon naar school. Alleen bij langdurig gehoest, koorts of benauwdheid wordt ouders verzocht hun kinderen thuis te houden. Eerst gold deze regel alleen voor kinderen tot 6 jaar.

Niet onnodig lessen missen

Volgens het RIVM dragen jonge kinderen tot 13 jaar zo weinig bij aan de verspreiding van het coronavirus, dat zij zich bij gewone verkoudheidsklachten ook niet hoeven te laten testen. Dat verlicht de druk op de teststraten en voorkomt dat kinderen onnodig lessen missen. Testen hoeven deze jonge kinderen alleen als ze in contact zijn geweest met iemand met corona of als er iemand in hun huishouden koorts heeft of benauwd is.

De versoepeling van de regels voor jonge kinderen is een gevolg van een nadere analyse door het Outbreak Management Team (OMT) van de noodzakelijke coronamaatregelen. Het waren de koepel van basisscholen PO-Raad, onderwijs- en ouderorganisaties die hier bij het OMT op aandrongen. De belangenorganisaties reageerden vrijdag dan ook tevreden. “De continuïteit van het onderwijs is op deze manier beter gewaarborgd en daar zijn we blij mee”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad.

Schooldirecteur Naaijkens: “Wij begrijpen wel dat er opnieuw naar die ‘snotneusregel’ gekeken is, die werkte ook niet goed. Iedere dag zaten er wel drie of vier kinderen per klas onnodig thuis. Maar er knaagt nog altijd iets. De medische onderbouwing dat jonge kinderen het virus niet ernstig verspreiden blijft zo dun. Daar hadden we samen met deze versoepeling ook wel iets meer over willen horen.”

Leraren met voorrang getest

De PO-Raad had ook graag ‘honderd procent zekerheid’ gehad, zegt de woordvoerder. “Maar dat kan helaas niet. Dit is een nieuwe richtlijn van het RIVM en die volgen we altijd.” Een lichtpunt is dat leraren vanaf vandaag met voorrang getest kunnen worden. Leraren moeten zich met klachten melden bij hun schoolleider, die hen met een brief en een speciaal telefoonnummer zal doorverwijzen naar de GGD. Wie zich 's ochtends laat testen, kan naar verwachting ‘s avonds al uitslag krijgen. “De lesuitval kan dan afnemen”, aldus de woordvoerder van de PO-Raad.

Op de Alan Turingschool zijn ze blij met de voorrang voor leraren bij het testen. “We hopen nu alleen dat door de versoepeling van de snotneusregel niet een ander probleem zal ontstaan”, zegt Naaijkens, “meer zieke leerkrachten bijvoorbeeld. Of dat kinderen die zelf kwetsbaar zijn, of gezinsleden met gezondheidsproblemen hebben nu vaker worden thuis gehouden omdat klasgenoten verkouden zijn.”

