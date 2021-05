Lange teksten – ook over Justin Bieber – bij populair VMBO-examenvak Duits

Examen: vmbo Duits, woensdag 26 mei

School: OSG Singelland locatie Burgum

Docent Kirsten Zoutsma.

Lerares Kirsten Zoutsma: ‘Er zat ook een artikel in over Justin Bieber, dat vind ik dan weer geweldig’

Veel te veel teksten, luidde de kritiek op het vmbo-examen Duits twee jaar geleden. Dit jaar bleek het niet anders, vertelt lerares Duits Kirsten Zoutsma. “Er zat er zelfs één van anderhalve bladzijde bij. Als mijn leerlingen dat zien haken ze al af. Het onderwerp sloot ook niet aan bij hun belevingswereld, het ging over iemand die profieltekeningen maakt van daders. Als ik een leerling was had ik die tekst overgeslagen.”

Er zaten ook veel ‘gatenteksten’ in, viel Zoutsma op. “Dan moeten leerlingen het juiste woord invullen om een zin compleet te maken. Ze moeten dan kiezen tussen woorden als ‘terwijl’, ‘daarom’ of ‘omdat’. Dat verschil in betekenis begrijpen ze in het Nederlands vaak al niet.”

Toch is Zoutsma’s oordeel over het examen als geheel niet negatief. Tussen de twaalf teksten zaten namelijk heel wat onderwerpen die bij haar leerlingen wél voor herkenning zullen hebben gezorgd. “Over braadworst, ijs, trampolineparken en slimme lampen. Die waren goed te doen. Er zat ook een artikel in over Justin Bieber, dat vind ik dan weer geweldig.”

Het keuzevak Duits is behoorlijk populair op haar school: ruim de helft van de examenleerlingen heeft het in zijn pakket. “Er komen hier veel Duitse toeristen. En een extra taal is ook vaak een pre voor een vervolgopleiding.” Dat het traditionele mondelinge schoolexamen op de kerstmarkt in Duitsland niet door kon gaan vanwege corona, was voor haar leerlingen de grootste teleurstelling, vertelt Zoutsma. “De sfeer op zo’n markt vinden ze geweldig. Ze filmen de gesprekken die ze er voeren en krijgen daarvoor een cijfer. Nu maakten we wel een kerstkraampje op school, maar dat was natuurlijk niet hetzelfde.”

Leerling Tea Boersma

Tea (16): ‘Teksten zijn makkelijker te begrijpen als de woorden sowieso goed worden uitgesproken’

Je zou denken dat een leerling met dyslexie geen extra taal kiest als keuzevak, maar dat geldt niet voor Tea (16). “Duits vind ik op de een of andere manier best wel makkelijk. Misschien omdat ik Friestalig ben opgevoed. Sommige Duitse woorden lijken ergens wel op het Fries, dan zie ik de connectie. Dat merk ik bijvoorbeeld bij woordjes stampen: als ik het twee keer doorlees weet ik negen van de tien woorden daarna wel. Dat is heel anders bij Engels, daar snap ik totaal niks van en dan duurt alles veel langer.”

Vanwege die dyslexie maakt ze haar examens achter een computer met oortjes in. “Ik kan kiezen om de teksten zelf te lezen of te laten voorlezen. Meestal lees ik een tekst eerst, bekijk ik de vragen en luister ik daarna alinea’s terug als ik het antwoord niet meteen weet.” Naarmate ze verder in het examen kwam ging ze meer luisteren, vertelt ze na afloop. “Het waren veel teksten en dan merk ik dat ik tegen het einde moe word en meer luister dan lees. Dat is wel mijn geluk, teksten zijn makkelijker te begrijpen als de woorden sowieso goed worden uitgesproken.”

Ze klinkt vrolijk. Opgelucht misschien? “Ja. Het viel wel mee, ik had een moeilijker examen verwacht. Net als bij Nederlands had ik zelfs vijf minuten over.” Hopelijk gaat het donderdag net zo bij het examen Engels. De laatste horde op weg naar haar vervolgopleiding sport en bewegen in Groningen.

