Landelijke staking is van de baan nadat kabinet de portemonnee trekt

Een deel van het geld dat beschikbaar komt is eenmalig, het andere deel krijgt de sector jaarlijks toegekend. De onderwijsbonden hadden eerder 423,5 miljoen euro extra structureel geld voor het onderwijs geëist.

Dit jaar krijgt zowel het basis als het voortgezet onderwijs 150 miljoen euro extra. Verder wordt er 97 miljoen naar voren gehaald om de werkdruk van leraren en schoolleiders te verminderen. Een deel van dit geld is bestemd voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Daarnaast zijn er nog extra potjes voor scholing en salaris. Voor leraren in het speciaal onderwijs komt er jaarlijks 16,5 miljoen bij voor loonsverbetering. Verder komt er deze kabinetsperiode nog 21,2 miljoen bij om te voorkomen dat leraren het basisonderwijs verlaten. Het geld is bedoeld voor individuele scholingsrechten. Ook komt er nog 10,6 miljoen om nieuwe docenten te helpen en komt er 14,6 miljoen extra voor de subsidieregeling om dit jaar zij-instromers te stimuleren.

De onderwijsbonden hadden eerder 423,5 miljoen euro extra structureel geld voor het onderwijs geëist. De leraren waren van plan komende woensdag te staken voor meer geld. Dan wordt ook de begroting van onderwijs in de Tweede Kamer behandeld.

Die landelijke onderwijsstaking die gepland stond voor woensdag 6 november, gaat niet door. Dat meldt de PO-Raad. De vakbonden blazen de actie op het Malieveld af, nu het kabinet 460 miljoen euro uittrekt voor salarisverhoging en werkdrukvermindering in het basis- en voortgezet onderwijs. Volgens de PO-Raad is het ‘een mooi gebaar’ dat het kabinet 460 miljoen vrijmaakt, maar de koepel voor het basisonderwijs waarschuwt wel dat het “de fundamentele problemen rondom het lerarentekort niet oplost”.

Ook onderwijsbond AOb tekent aan dat het geld geen structurele oplossing biedt. “Niemand kan meer ontkennen dat onderwijs een topprioriteit is. Maar voor het dichten van de salariskloof is structureel geld nodig”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOb. Zij concludeert: “We gaan door. Dit is een noodpakket.”

De landelijke staking is dan wel afgeblazen, maar het kan zo zijn dat individuele scholen zelf nog actie voeren. De PO-Raad hoopt dat schoolbesturen daar begrip voor hebben: “De actiedag kan gebruikt worden om samen het gesprek aan te gaan over werkdruk, salaris en aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs”.

Vorige maand gingen schoolbesturen en vakbonden nog langs bij premier Mark Rutte en minister Slob om een half miljard extra te vragen voor het onderwijs. Het kabinet maakte al eerder extra geld vrij voor de sector, maar dat was volgens de vakbonden te weinig. De opmerking van het kabinet dat de besturen en vakbonden voor dit geld eerst een cao moesten afsluiten, was tegen het zere been van deze sociale partners. Rutte heeft daarvoor zijn excuses gemaakt.

Lees ook:

Het lerarentekort was niet het enige probleem van de 16e Montessorischool

De 16e Montessorischool Gaasperdam in Amsterdam sluit de deuren. Vanwege het tekort aan leraren, zegt het bestuur. Maar is het echt zo simpel?

Onderwijsstaking: is vier miljard euro erbij een reële eis, of is het onderwijs een rupsje-nooit-genoeg?

Van basisschool tot universiteit, alle lagen van het onderwijs deden in maart mee aan een landelijke staking. Het personeel wil vier miljard extra voor een hoger salaris en lagere werkdruk. Hoe reëel is die eis?