Laat het in de campagne nu eens écht over onderwijs gaan

Ik heb meer zin dan normaal in aankomend schooljaar. De start ervan valt samen met het begin van de verkiezingscampagne. Leerlingen zijn dan extra gemotiveerd om de krant lezen, te discussiëren en na te denken over de inrichting van de wereld van morgen. Goede geschiedenislessen gaan ook altijd over de toekomst.

En wellicht biedt de aankomende politieke aardverschuiving ook de kans om het nu eens écht over onderwijs te hebben.

In de afgelopen twee decennia zeiden vrijwel alle partijen onderwijs de hoogste prioriteit te vinden. De kansengelijkheid moest beter en de kwaliteit omhoog! Maar hoe? In de campagnes waren er slechts holle frasen of domme proefballonnetjes over kinderen die het volkslied moesten leren. En eenmaal in het pluche werd er rustig doorgemodderd.

Terwijl er zat echte keuzes te maken zijn. Wist u bijvoorbeeld dat ongeveer een derde van de leerlingen op het platteland niet naar de havo of het vwo kan omdat de afstanden simpelweg te groot zijn? Wist u dat professionalisering voor leraren niet verplicht is? En dat op achterstandsscholen leraren vaak het minst goed betaald worden? Allemaal echte politieke keuzes.

‘Zachte sturing’

Het vreemde van het onderwijs is dat de politiek dit soort beslissingen overlaat aan het ‘veld’ via ‘zachte sturing’. René Kneyber beschreef in 2018 al eens hoe de overheid kinderen meer wilde laten bewegen door scholen met een zak geld, vijf miljoen in totaal, te verleiden om meer gymlessen te geven. Er werd destijds een akkoord gesloten tussen de sectorraad en de minister. Wetgeving over het aantal gymlessen kwam er niet.

Alleen waren er te weinig gymzalen, niet genoeg docenten, of scholen maakten simpelweg andere keuzes. Extra vakleerkrachten opleiden en gymzalen bouwen werd berekend op een investering van eenmalig 790 en structureel 152 miljoen. En dus haalde bijna geen enkele school de beoogde drie uur bewegen die kinderen volgens de Gezondheidsraad toch echt nodig hebben.

Zittende kinderen worden ongezonde volwassenen. Maar die problemen liggen bij een nieuw kabinet. Oh ja, en bij de zorg natuurlijk, een andere overbelaste sector.

Ombuigingslijst

Onderwijs is altijd een investering, maar je kan er ook besparen. Het ministerie van financiën kwam vorige maand met de ombuigingslijst: een soort menukaart waar bezuinigd kan worden. Als we zittenblijven afschaffen (wat sommige scholen al doen), scheelt dat bijvoorbeeld structureel 100 miljoen. Het verminderen van het aantal lessen op scholen (Nederland zit aan de top van het aantal lesuren) kan volgens de rekenmeesters zelfs anderhalf miljard opleveren.

Dit lijken me keuzes waar zelfs mensen zonder schoolgaande kinderen belang bij hebben. Ik zie er naar uit om er les over te geven en ook om er voor u columns over te schrijven. De komende tijd zal ik die wijden aan concrete ideeën om de kansengelijkheid te bevorderen en de kwaliteit te verhogen.

Wellicht vindt u er één of twee terug in een verkiezingsprogramma en helpt het u een hokje in te kleuren op 22 november.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.