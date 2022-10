Kunstmatige intelligentie rukt op in het klaslokaal

Leerlingen van groep 7 van openbare basisschool De Venen in Reeuwijk maken sommen op hun Chromebook. Het is een interactieve rekenles, ondersteund met het adaptieve lesprogramma Snappet. Op het digibord is direct te zien welke leerlingen het juiste antwoord geven en welke niet. “Een fijne manier van werken”, vindt leraar Bart Tuerlings. “Zowel de leerkracht als de leerlingen ontvangen meteen feedback en de leerlingen helpen elkaar vervolgens verder.” Dat te zien is wie het goed of fout deed, maakt volgens Tuerlings in deze klas niet uit, omdat er volgens hem een veilig leerklimaat in de groep is.

Adaptieve leermiddelen zoals Snappet, Gynzy of Oefenweb worden op steeds meer scholen gebruikt. Tijdens de coronapandemie zagen veel ouders voor het eerst met wat voor digitale leermiddelen hun kinderen werken. Via de programma’s kun je leerlingen beter volgen, feedback verzorgen of opdrachten op maat geven.

Maar hoe wenselijk is die ontwikkeling? De Onderwijsraad constateerde vorige week in de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ dat technologie het onderwijs kan verrijken, maar ook verschralen. Volgens de Onderwijsraad kan intelligente technologie het leren levensechter en interactiever maken. Het kan de werkdruk van de leraar verminderen. Maar het kan ook leiden tot minder interactie tussen leerkracht en leerling en ongewenste vormen van controle en uitsluiting. Want hoe ethisch verantwoord is het dat een docent kan zien hoe lang en op welk tijdstip een kind aan een opdracht heeft gewerkt?

Antwoorden afschermen

Leraar Bart Tuerlings van De Venen kan ook de antwoorden van de kinderen afschermen, zodat ze niet live mee kunnen meekijken met wat de rest doet. Op die manier kun je bijvoorbeeld faalangst of een onveilige gevoel in de klas vermijden. Maar Tuerlings denkt dat het zijn klas juist helpt om met elkaar mee te kijken.

Technisch valt er nog wel wat te verbeteren. Een programma kan bijvoorbeeld prima aangeven of het antwoord van een leerling goed of fout is, maar het is een stuk lastiger om de juiste feedback aan de leerling te geven over wát er precies fout gaat. Daar is Tuerlings weer voor nodig.

Om de opkomst van deze nieuwe leermiddelen in goede banen te leiden, is begin oktober het Nationaal Onderwijslab Artificiële Intelligentie (Nolai) aan de Radboud Universiteit geopend. Er is tachtig miljoen euro beschikbaar om programma’s te ontwikkelen en onderzoek te doen naar hoe kunstmatige intelligentie de leraar en de leerlingen kan helpen.

‘De markt bepaalde tot nu toe welke programma’s werden gebruikt’

“Tot nu toe heeft de markt vooral bepaald wat voor programma’s er in het klaslokaal worden gebruikt. Scholen maken daarin niet altijd een duidelijke eigen keuze over wat ze belangrijk vinden voor hun leerlingen”, zegt Inge Molenaar, wetenschappelijk directeur van het Nolai. “Wij gaan onderzoeken waar scholen zélf behoefte aan hebben.”

Nog niet overal wordt intelligentie technologie in de klas omarmd. De Gelderse scholengroep Quadraam voor voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld nog niet zover, net als veel andere middelbare scholen. “We vinden het belangrijk dat de pedagogische relatie tussen leraar en leerling het vertrekpunt is”, zegt bestuurder Patrick Eckringa.

De bestuurder vindt dat de docent bepalend moet blijven in het onderwijs en dat adaptieve leermiddelen slechts ter ondersteuning zijn. “Maar het is natuurlijk heel goed wanneer je leerlingen beter feedback kunt geven of je meer zicht krijgt op de ontwikkeling van een leerling.”

‘AI als leermiddel is onvermijdelijk’

Geen zorgen, de leerkracht wordt in de toekomst niet vervangen door een computerprogramma, zegt Inge Molenaar van het Nolai. “Maar dat artificiële intelligentie meer wordt ingezet als leermiddel is onvermijdelijk. Je kunt leerlingen meer inzicht geven in hun eigen leerproces en er is meer tijd en ruimte voor persoonlijke begeleiding.”

De komende jaren wil het Nolai vijftien nieuwe projecten opzetten, samen met scholen, wetenschap en bedrijfsleven. Basisschoolleraar Tuerlings gaat naast zijn werk voor de klas ook aan de slag bij het instituut. “Het is leuk om mee na te denken over nieuwe oplossingen. Want de mogelijkheden voor het gebruik in de klas zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan een computerprogramma waarmee het technisch lezen van de leerlingen in kaart wordt gebracht door te luisteren naar snelheid en intonatie.”

