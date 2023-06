Kunnen we onze dochter (15) dwingen om klusjes in huis te doen?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers.

Elke week een keer koken en een lange wandeling maken met de hond. De was in de wasmand gooien en haar eigen kamer netjes en schoon houden. Dat zijn de huidige afspraken over klusjes in huis met een 15-jarig meisje. “Dat is toch niet te veel gevraagd, zou je denken?”, zegt vader. “Maar helaas. Want de toetsweek komt eraan, ze staat drie keer in de week op het hockeyveld en dat bijbaantje kost ook zes uur in de week. Dus de hond uitlaten of andere dingen gaan deze week écht niet lukken.

“Wij vinden school, werk en sport heel belangrijk, dus we strijken nog weleens met de hand over ons hart. Maar als we haar vervolgens ’s avonds urenlang op TikTok en Snapchat zien scrollen, vragen we ons toch af hoe het komt dat ze daar wel tijd voor heeft. Of hebben we het hier over een geval van verkeerde prioriteit en moeten we voet bij stuk houden wat betreft haar aandeel in het huishouden?”

Vanuit de ouders bekeken stelt dit meisje misschien de verkeerde prioriteiten. “Maar voor het meisje is het volstrekt logisch dat sociale media de voorkeur heeft”, zegt opvoedcoach Mariette Dietz. “Daar mogen ouders enig begrip voor opbrengen.” Dat neemt echter niet weg dat er afspraken zijn binnen het gezin over wat er gedaan moet worden. “En wat je afspreekt met elkaar, daar houd je je aan.”

Opvoeden is leidinggeven

Binnen elk gezin gelden andere afspraken over wat er van de kinderen wordt verwacht. “Mijn standpunt is dat pubers elke dag zo’n halfuur tot drie kwartier iets in het huishouden moeten doen”, zegt opvoedkundige Marina van der Wal. “Opvoeden is leidinggeven. Klusjes doen in huis is misschien niet leuk, maar het hoort er nu eenmaal bij. Of ze nu hun kamer opruimen, de was ophangen of koken, dat maakt me niet uit. Het gaat erom dat kinderen leren dat er dingen gedaan moeten worden, al gaat dat ten koste van tijd die je liever ergens anders aan zou besteden. En het staat ook los van toetsweken, bijbaantjes of sportwedstrijden die eveneens belangrijk zijn.”

Het onderhandelen over wat er wel of niet aan huishoudelijke taken gedaan moet worden, is volgens Dietz heel leerzaam. “Het meisje leert een strategie te bedenken om te bereiken wat ze wil. Wat werkt het beste om haar zin te krijgen? Argumenten aanvoeren, medelijden opwekken of iets anders?”

Rondhangen op sociale media is voor pubers heel belangrijk. “Er is niks mis mee, al kan wat meer bewustwording over hoeveel tijd dat kost geen kwaad”, vindt Dietz. “Ik laat jongeren weleens bijhouden waar ze allemaal mee bezig zijn in een week. Hoeveel uur school, sporten, werk, sociale media of met vrienden afspreken enzovoort. Drie uur per dag op sociale media is geen uitzondering. En wat levert het op? Of had je in die tijd liever iets anders gedaan? Je kunt dat als ouder bepalen voor je kind, maar het werkt beter als ze dat zichzelf realiseren.”

Pubers houden van autonomie

Een beetje meebewegen kan geen kwaad. Dus laat ze zelf bepalen wanneer ze zo’n taak doen, binnen de door jou gestelde grenzen. “Pubers houden van autonomie, ze willen zelf bepalen hoe ze dingen aanpakken”, zegt Dietz. Maar uitstel betekent zeker geen afstel, laat dat helder zijn. Van der Wal: “Het moet hoe dan ook gebeuren, afgesproken? Zorg dat je kind die afspraak ook bevestigt, want als je geen terugkoppeling hebt, dan heb je geen afspraak maar heb je slechts je wens uitgesproken.”

Als je je puber even later toch moet herinneren aan wat er nog moet gebeuren (en laten we eerlijk zijn: die kans is vrij groot), doe dat dan met een beetje humor. Niet met een ondertoon van: ‘zie je wel, nu doe je het alweer niet’.

Wat ouders zeker niet moeten doen, is overstag gaan. Van der Wal: “Ook zij moeten de consequenties leren dragen wanneer de kinderen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Laat de vieze was gewoon liggen. Dat is misschien lastig, maar nodig.” Als de kledingkast leeg is of er geen eten op tafel staat, gaat het lampje vanzelf wel branden.