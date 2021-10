Kun je een hond nemen als je kind bang is voor honden?

Ouders zouden graag een hond willen in hun gezin. Eén probleem: hun dochter is bang voor honden.

Je kind laten opgroeien met een huisdier is goed voor zijn of haar ontwikkeling. Onderzoek van de Universiteit van Liverpool heeft aangetoond dat kinderen die opgroeien met een huisdier weerbaarder zijn, wat meer zelfvertrouwen en meer empathie voelen en een groter verantwoordelijkheidsgevoel hebben. “Mijn man en ik hadden vroeger allebei honden thuis. Nu onze kinderen wat groter zijn, 7 en 9 jaar, willen we graag een hond in ons gezin. Het lijkt ons heerlijk om er samen op uit te trekken en gezellig thuis te knuffelen”, vertelt vader.

Echter, hun oudste dochter is angstig voor honden. “Toen ze nog een kleuter was, is ze weleens omver gerend door een enthousiaste hond die haar bal achterna zat. Als we nu ergens vreemde honden tegenkomen, kruipt ze achter ons weg. Wij denken dat een eigen hond die angst weg kan nemen. Of moeten we daar eerst aan werken voordat we zelf een hond kunnen nemen?”

Hoe bang is ze?

Het wel of niet nemen van een hond hangt onder meer af van hoe bang het meisje is. Angst voor honden komt meestal voor bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Angst is een emotie die je beschermt voor gevaar. “Alleen zijn de meeste honden helemaal niet gevaarlijk en is de angst dus over het algemeen niet nodig”, zegt Rian Meddens, orthopedagoog bij Psychogoed. “Jonge kinderen zijn best vaak bang voor honden, maar het wordt meestal vanzelf minder als ze wat ouder worden. Het is goed om hen te stimuleren om van hun angst af te komen. Het helpt dan om je in kleine stapjes bloot te stellen aan daar waar je bang voor bent.”

“Als je een hond in huis neemt, moet iedereen daar achter staan en zin in hebben”, vindt Tamar de Vos, psycholoog bij Opvoedadvies.nl. “Misschien went het meisje al snel aan een eigen hond en gaat het prima, maar wat als dat niet zo is? Je kind moet zich veilig voelen in huis. Door toch een hond te nemen als ze er eigenlijk bang voor is, neem je haar angst niet echt serieus.”

Meddens is daar niet zo bang voor ,als het meisje goed wordt betrokken bij de voorbereidingen. “Ik denk dat het prima kan werken en dat het meisje redelijk snel aan de hond gewend is, als de hond er eenmaal is.”

Angst voor honden wordt pas zorgelijk als de angst ook aanwezig is terwijl er geen hond in de buurt is. En als de angst je kind gaat belemmeren in de ontwikkeling. Meddens: “In zo’n situatie zou ik eventueel eerst therapie aanraden om van de angst af te komen.”

Bereid de komst van de puppy goed voor

Hoe dan ook kan een goede voorbereiding geen kwaad, vinden beide opvoeddeskundigen. Leer het meisje vooraf al meer over het gedrag van honden. Kijk samen naar filmpjes en ga eens bij een rustige hond op bezoek. “Zo kun je vertrouwen met honden opbouwen in een tempo dat het meisje prettig vindt. Ook kun je haar leren hoe ze het beste andere honden kan benaderen”, zegt De Vos.

Zowel Meddens als De Vos raden het gezin aan goed na te denken wat voor hond bij hen past. Wellicht voelt een puppy veiliger omdat je als gezin met het dier meegroeit. De Vos: “Waar is het meisje precies bang voor? Gaat het om het blaffen of springen en maakt de grootte haar niet uit? Dan kun je misschien beter kiezen voor een fijne loebas in plaats van een druk keffertje.”

Als de knoop is doorgehakt en de hond komt, is het fijn als het meisje zich op sommige momenten terug kan trekken, mocht het haar even te druk of te spannend wordt. Meddens: “Probeer je kind te stimuleren, maar kijk wel wat ze aankan. Zo zal het meisje waarschijnlijk snel over haar angst heen zijn en wordt de hond in het gezin zeker een mooie (leer)ervaring.”