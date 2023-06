Kortere lesweek en ‘uitleenbare docent’ worden onvermijdelijk, zegt de Onderwijsraad

Drastische maatregelen zijn nodig om alle kinderen hun recht op onderwijs te garanderen, vindt de Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op dit vlak. “Prijs je als school of bestuur niet rijk als je nog geen last hebt van tekorten, maar toon je solidair en schiet de scholen en besturen te hulp die er wel mee te maken hebben”, zegt voorzitter van de Onderwijsraad Edith Hooge. De minister van onderwijs vroeg de raad om oplossingen voor het aanhoudende lerarentekort.

Als het aan de raad ligt, wordt het makkelijker om leraren tussen scholen ‘uit te lenen’. Een periode invallen op een andere school, vaak in een sociaal-economisch zwakkere buurt, zou financieel aantrekkelijk moeten worden. Als dat betekent dat veel scholen alleen nog maar een vierdaagse schoolweek kunnen aanbieden, dan is dat zo. Op de vijfde dag zouden vrijwilligers, ouders, bedrijven of wetenschappers ingeroosterd moeten kunnen worden voor bepaalde vakken. Deze vakken zouden niet voor alle leerlingen verplicht hoeven zijn.

Niet realistisch om te voldoen aan alle kerndoelen

Het zal niet altijd realistisch zijn om nog te voldoen aan alle ‘kerndoelen’ waar het Nederlandse onderwijs naartoe werkt, is de indruk van raad. In het basisonderwijs zijn er bijvoorbeeld 58 doelen voor taal, rekenen, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Het kan hierbij gaan om reken- en spellingsregels of topografie, maar ook om basiskennis over de positie van de aarde ten opzichte van de zon, en hoe dat leidt tot natuurverschijnselen zoals seizoenen en dag- en nachtritme. In het voortgezet onderwijs zijn dat 64 van zulke doelen voor vreemde talen, wiskunde of natuur en maatschappij. Scholen zouden zelf moeten bepalen aan welke doelen nog wel en niet voldaan kan worden. “Momenteel ontbreekt het in politiek en samenleving aan besef aan wat redelijkerwijs van het onderwijs verwacht kan worden”, stelt de raad.

In plaats van erkennen dat het onderwijs minder kan doen, wordt de sector volgens de raad overladen met verwachtingen. “Bij maatschappelijke kwesties is de reflex al snel dat het onderwijs moet bijdragen aan de oplossing – zeker ook vanuit de politiek. Denk aan lessen over gezonde voeding om obesitas tegen te gaan, financiële educatie, aandacht voor radicalisering en inspanningen in het kader van armoedebeleid.” Hier zou de sector actiever tegenwicht aan moeten bieden. Maar in de praktijk profileren scholen zich juist vaak met extra activiteiten die niet tot hun kerntaken behoren.

Aantrekkingskracht van privéonderwijs

Terwijl leerlingen minder uren les zouden krijgen, blijven leraren wel dezelfde uren draaien, is de gedachte van de Onderwijsraad. Alleen zo krijg je het onderwijs voor alle leerlingen rond. De leraren moeten zich dan beperken tot hun taken van onderwijs geven en ontwikkelen. Administratieve handelingen, praktische voorbereiding van lessen en excursies en vieringen moeten dan door anderen worden overgenomen.

De raad voorziet dat de aantrekkingskracht van privéonderwijs in Nederland groter zou kunnen worden bij deze maatregelen. Dat is onwenselijk, want dat zal de verschillen tussen leerlingen alleen maar vergroten. “Dit is te ondervangen”, schrijft de raad, “door de weggevallen onderwijstijd in te vullen met initiatieven zoals de verlengde schooldag, waarbij anderen dan leraren een programma aanbieden dat de algemene ontwikkeling en vorming van leerlingen ondersteunt. Het gaat dan niet om onderwijs maar om buitenschoolse activiteiten of opvang. Ook dit vraagt doordenking en visie. Bijvoorbeeld: moet dit aanbod op school plaatsvinden, wat zijn de vereisten voor zo’n programma, moet het toegankelijk zijn voor alle leerlingen of voor specifieke groepen leerlingen die sociaal kwetsbaar zijn?”

