Komende introweek heeft een gedragscode én prikkelarme ruimte

Je respecteert elkaar, draagt bij aan een veilige sfeer, uit geen verbaal en fysiek geweld en maakt je niet schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat staat onder meer in de nieuwe gedragscode die de commissie van de Utrechtse Introductie Tijd (Uit) heeft gemaakt.

Iedere student en vrijwilliger moet het document ondertekenen om mee te doen. En wie zich er niet aan houdt, wordt weggestuurd. “Dan knippen we je bandje door en heb je geen toegang meer tot de activiteiten”, zegt Olivia de Gans het organisatiecomité.

De commissie vond dat het tijd was voor een gedragscode omdat er steeds meer meldingen kwamen van grensoverschrijdend gedrag. “We wilden graag duidelijke regels om aan vast te houden, zodat we mensen ook echt kunnen wegsturen. En we hopen dat het een preventieve werking heeft als je dit van tevoren leest en ondertekent.”

Vrouwonvriendelijke teksten

Door verschillende verhalen over wangedrag onder studenten is er dit jaar bij de introductieweken van grote studentensteden meer aandacht voor inclusie en sociaal welzijn. Vorig jaar kwam een jaarclub binnen de Utrechtse studentenvereniging Veritas nog in opspraak na berichten waarin vrouwonvriendelijke teksten werden gedeeld.

De introductietijd moet voor iedereen veilig zijn, vinden de organiserende commissies. Daarom is er nu in Groningen tijdens de KEI-weken een prikkelarme ruimte waar jongeren even kunnen opladen als het ze allemaal een beetje te veel wordt. Er hangen koptelefoons die omgevingsgeluiden dempen.

Groningen geeft daarmee gehoor aan de oproep van verschillende studentenorganisaties om rekening te houden met jongeren met een hulpvraag. Dit kunnen jongeren zijn die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, een chronische ziekte hebben of met een mentale uitdaging kampen zoals angstklachten. In Groningen zagen ze dat de jongeren die overprikkeld raakten zich eerst bij de EHBO'ers meldden voor een goed gesprek. Dat kan nu op een andere plek.

BBB-kopvrouw Caroline van der Plas vindt het allemaal maar wat betuttelend. Ze heeft twijfels bij het faciliteren van prikkelarme ruimtes voor nieuwe studenten. Op platform X, voorheen Twitter, schrijft ze dat de huidige jeugd ‘geen sneeuwvlokjes zijn maar tot sneeuwvlokjes worden gemaakt. Door onze generatie’.

Toch zijn de eerste honderd dagen van de studietijd essentieel voor het welzijn van de student en het studieverloop, zegt Joyce van der Wegen, programmamanager bij Expertisecentrum inclusief onderwijs. “Als studenten niet kunnen deelnemen aan de introductieweek beginnen ze hun studie met 1-0 achterstand. Het is een belangrijk moment om nieuwe vrienden te maken en de campus te leren kennen.”

Weinig mbo’ers

In Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Maastricht en Leiden is het programma deels of volledig toegankelijk voor mbo’ers. Zij weten het feestgedruis alleen nog maar mondjesmaat te vinden. Uit een rondgang van Trouw blijkt dat maar grofweg tweehonderd mbo’ers zich gemeld hebben. Dat zijn er weinig in vergelijking met de duizenden hbo- en wo-studenten die jaarlijks deelnemen.

De universitaire instellingen huisvesten momenteel in totaal zo'n 350 duizend studenten. Op het hbo zijn dat er in totaal zo'n 470 duizend en in het mbo 495 duizend.

