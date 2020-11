Koepelvoorzitter Berend Kamphuis: ‘Christelijke scholen hebben geen grondwetswijziging nodig’

Berend Kamphuis, voorzitter van de koepel van protestants-christelijke en katholieke scholen Verus, heeft met enige bevreemding aangezien hoe een debat over burgerschapsonderwijs vorige week maandag leidde donderdag tot een motie over een acceptatieplicht van Jasper van Dijk (SP) voor bijzondere scholen, waar dinsdag in de Kamer hoogstwaarschijnlijk mee ingestemd wordt. De acceptatieplicht komt ook voor in een afgelopen week ingediend voorstel van PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher om art. 23 van de grondwet over de vrijheid van onderwijs te herzien, waarbij scholen geen leerlingen meer mogen weigeren van wie de ouders de grondslag van de school respecteren, maar niet onderschrijven.

Volgens Kamphuis spelen toelatingsverklaringen op katholieke en protestants-christelijke scholen ‘feitelijk geen rol’. “Misschien dat 4 of 5 procent van de christelijke scholen in Nederland in een verklaring vraagt om de levensbeschouwelijke en pedagogische grondslag te onderschrijven. Ik doel dan op orthodoxe scholen in reformatorische en evangelische hoek. Maar hoe groot is dat probleem nu werkelijk? Ik heb nog niet gehoord van ouders met een diepe wens om daar hun kind te plaatsen, die om deze reden tegen een muur aan liepen.”

Dat bijzondere scholen, anders dan openbare scholen, een eigen toelatingsbeleid mogen voeren, wekt de indruk dat ze zelf hun leerlingen kunnen selecteren en de integratie daarom niet bevorderen. Tegen dit bezwaar zou zo’n acceptatieplicht toch kunnen helpen?

“Sociale cohesie en gelijkheid zijn juist vanuit de christelijke bronnen hele belangrijke waarden op bijzondere scholen. Het raakt mij dat niemand het nu heeft over de bijdrage die deze scholen vanuit hun christelijke waarden altijd hebben geleverd aan de emancipatie en mobiliteit van zoveel kinderen uit sociaal-economisch zwakkere milieus. Dat was niet alleen het geval ten tijde van de verzuiling, maar nu nog steeds. In Rotterdam zijn het bijvoorbeeld de katholieke scholen die de meeste kinderen uit zwakke milieus opnemen. En bovendien zijn er ook veel moslims die juist voor een bijzondere school kiezen vanwege hun gevoeligheid voor religie.”

Veel bijzondere scholen zijn in de praktijk toch helemaal niet meer zo religieus? Waarom zou je ze dan nog apart blijven behandelen?

“Er zijn inderdaad momenten dat scholen zich afvragen: moeten wij ons nog wel katholiek of protestants blijven noemen? Soms besluiten ze om dat niet langer te doen, vaak willen ze het toch behouden. Het geloof biedt ze waarden van waaruit ze hun pedagogie en levensbeschouwing opbouwen. Veel ouders die zelf niet meer geloven, vinden het wel goed dat hun kinderen die culturele traditie meekrijgen. Zij vinden het prettig als een school daarin kleur bekent. En als die kleur hen niet zint, kunnen ouders kiezen voor een andere school. Die keuzevrijheid is het goede aan ons bijzondere onderwijs. Bovendien is onderwijs niet neutraal, maar altijd gebonden aan waarden. Dan kun je dus ook maar beter positie kiezen, zodat ouders die die waarden niet delen een deur verder kunnen kijken.”

Wat vindt u ervan dat Asscher de Grondwet wil aanpassen?

“Zijn wereldbeeld is niet het mijne. Hij wil met zijn wetswijziging gelijke kansen in de samenleving bewerkstelligen. Maar de oorzaken van segregatie liggen niet zozeer in het onderwijs, als wel daarbuiten. Asschers opvatting van democratie is er een van de mainstream waartoe wij allemaal moeten gaan behoren. Maar alle stemmen uit de maatschappij zijn de moeite van het beluisteren waard, ook als die je soms rauw in de oren klinken. Christelijke scholen hebben geen grondwetswijziging nodig. Natuurlijk dienen zij het belang van gelijkwaardigheid van iedere leerling, namelijk vanuit het besef dat ieder mens gelijk is voor God.”

