Kinderopvang zet eigen problemen even opzij, als het kan

Dat blijkt uit een peiling van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Best opmerkelijk, die 70 procent, beaamt voorzitter Magda Heijtel. “We hoorden allerlei verhalen, en wilden een goed beeld krijgen. We hebben onze leden gevraagd of ze op 30 januari, als de leraren gaan staken, extra opvang zullen aanbieden. Of dat ze ouders zullen doorverwijzen naar een alternatief. Op dat laatste is nauwelijks gereageerd. Terwijl op die eerste vraag 70 procent ja antwoordde: we gaan extra opvang aanbieden.

“Dat betekent dat personeel een dag extra gaat werken of dat er meer invallers worden ingezet.”

Hoe verklaart u die bereidheid? Is dat solidariteit met de stakers?

“Het is kinderopvang eigen. Je wilt ouders en kinderen niet in de kou laten staan, en probeert altijd een oplossing te vinden. Dat is de instelling die werkers in de kinderopvang hebben. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat zich volgende week ouders zullen melden die nu nog geen contract hebben.”

Maar 30 procent van uw leden lukt dat niet.

“Die 30 procent staat het water aan de lippen. Die organisaties hebben geen enkele mogelijkheid om extra personeel in te zetten. En ze zitten natuurlijk vooral in de grote steden, en met name in de Randstad. In de kinderopvang staan 3000 vacatures open. Dat zijn er meer dan de 2400 vacatures in het basisonderwijs.”

Uw problemen zijn eigenlijk groter dan de hunne.

“Ik wil er geen wedstrijd van maken wie het grootste probleem heeft. Zowel het onderwijs als de kinderopvang kampt met tekorten. We hebben nu een nieuwe campagne gestart om mensen te trekken, ook zij-instromers, met de leus ‘Kinderopvang dankzij jou’. Met een staking krijg je niet meteen extra medewerkers.”

“We hebben in de peiling onze leden gevraagd of we hierover nu, naar aanleiding van de lerarenstaking, een duidelijke boodschap moesten laten horen. Een meerderheid was daar voor. Maar, zeggen ze er meteen bij, we moeten niet gaan klagen.”

