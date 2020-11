Kansenongelijkheid in voortgezet onderwijs afgelopen jaren niet afgenomen

Het is een bekend probleem: het opleidings­niveau en de achtergrond van de ouders bepalen in sterke mate het onderwijssucces van hun kinderen. De onderwijsinspectie houdt deze trend al jaren angstvallig in de gaten, en kwam vorig jaar tot de conclusie dat de ongelijkheid stagneert.

Dat is goed nieuws, maar betekent niet dat de ongelijkheid is verdwenen. In de jaren ervoor groeiden de verschillen juist flink, zag ook de inspectie. Dit beeld wordt bevestigd door het driejaarlijkse Pisa-onderzoek, het grootste internationale onderzoek naar de vaardigheden van jonge mensen. In de periode tussen 2003 en 2018 nam de ongelijkheid bij 15-jarige middelbare scholieren toe, schrijven de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat leerlingen met hoogopgeleide ouders meer op die ouders kunnen leunen dan leerlingen van wie de ouders laagopgeleid zijn of een migratieachtergrond hebben. Ze hebben ook vaker praktische hulpmiddelen als een computer of een tablet, en hebben vaker toegang tot boeken en muziek.

Hierdoor komen vooral kinderen met migrantenouders zowel in so­ciaal als cultureel opzicht op achterstand te staan, concluderen de onderzoekers. Scholen zouden meer ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding, het aanbieden van een laptop of rustige studieplekken.

Gratis entree bieden tot musea, filmhuizen en bibliotheken kan ­volgens de onderzoekers de culturele achterstand wegnemen. En tot slot, schrijven de Pisa-onderzoekers: neem de ­financiële drempels weg die bijvoorbeeld de verplichte bijdrage voor programma’s als het Technasium of het tweetalig onderwijs opwerpen, die kansenongelijkheid in de hand werken.

Lees ook:

Onderwijsinspectie: door kleine scholen lekken fte’s weg

Het lerarentekort vormt een bedreiging voor de onderwijskwaliteit in Nederland, constateert de onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport ‘De staat van het onderwijs’. Zijn grotere scholen een oplossing?

Waarom de prestaties in het Nederlandse onderwijs al jaren dalen

Het driejaarlijkse Pisa-onderzoek naar de vaardigheden van jonge mensen toont aan dat het Nederlandse onderwijs het steeds slechter doet. Dat is heel zorgelijk, vindt Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond. Hij stelt dat de minister van onderwijs niet weg moet komen met een sussende reactie.