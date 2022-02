Kan een kind met corona in isolatie gaan?

Ze krijgen het bij bosjes. De laatste weken is steevast minstens een op de drie nieuwe coronagevallen een kind. En volgens de richtlijnen betekent dat: zoveel mogelijk isoleren. Hoe ga je daarmee om als ouder?

Bij deze onderwijsredacteur thuis was het vorige week raak: kind van twaalf test positief, beide ouders negatief. Wat te doen?

Volledige isolatie is voor volwassenen al moeilijk genoeg, laat staan voor kinderen, beseft ook de Rijksoverheid. Het advies is daarom: “Uw kind blijft thuis en zo veel mogelijk op de eigen kamer.” Maar wat is zoveel mogelijk?

Kijk wat het kind nodig heeft

Dat hangt enorm af van het kind, zegt Marielle Balledux, expert in opgroeien en opvoeden bij het Nederlands Jeugdinstituut, dat op zijn website ook tips geeft over dit dilemma. “Zoals altijd met opvoeden moet je kijken naar wat het kind nodig heeft. Maar echte isolatie heeft nooit de voorkeur. Een gezonde ontwikkeling vereist contact, en contact leg je door nabijheid.”

Die nadruk op wat het betreffende kind nodig heeft, maakt ook dat Balledux het weinig zinvol vindt over leeftijden te praten. “In de basisschoolleeftijd is isolatie geen goed idee”, kan ze in het algemeen zeggen.

Bij erg jonge kinderen zijn de onmogelijkheden vaak al fysiek. Een kleuter alleen op de slaapkamer laten eten is niet verstandig. Een zelfstandiger kind kan die taken wel alleen aan, maar ook dan blijven er grote risico’s voor de emotionele ontwikkeling. Die zie je niet altijd even snel, maar ze zijn er wel.

Steeds contact houden

“Dan moet je denken aan een bepaalde mate van hechtingsproblematiek”, zegt Balledux. “Ook een paar dagen kunnen dan grote invloed hebben. En vergeet niet, we zitten al zo lang in een uitzonderlijke situatie, dat een week isolatie net de druppel kan zijn.”

Een puber zal daar niet altijd mee te koop lopen. Daarom is het zo belangrijk om steeds contact te houden. “Ze zeggen soms dat ouders zo belangrijk niet zijn, maar dat is niet altijd werkelijk zo. En bovendien, al die andere contacten die op die leeftijd belangrijker beginnen te worden, die zijn er tijdens een isolatie al helemaal niet. Die kun je misschien online spreken, maar dat kan menselijk contact nooit vervangen.”

Een valkuil is dat ouders in deze situatie zelf onder druk kunnen staan en stress ervaren. “Dat maakt het moeilijker om gevoelig te zijn voor de behoeftes van je kind”, zegt Balledux. “Wees je daarom bewust hoe je er zelf in staat en deal daar eerst mee, bijvoorbeeld met je partner of de buren. Dat helpt je om met je kind te praten over de situatie, zonder het met jouw stress of met een schuldgevoel te belasten.”

Een echt gesprek

Een ouder kind zal misschien zelf aangeven wel in isolatie te willen. ‘Zet maar eten voor de deur en ik ga de hele dag gamen’. Het is niet gezegd dat dat nooit goed is, maar blijf wel checken, benadrukt Balledux. “En dan niet op de deur kloppen en vragen ‘gaat het nog’, want dan is de kans groot dat ze sowieso ‘ja’ roepen. Knoop geregeld een echt gesprek aan. Leg die verbinding, zo kom je erachter of het echt goed gaat.”

Of dat vaak voorkomt is niet te zeggen. Verreweg de meeste ouders waar het Nederlands Jeugdinstituut ervaringen van heeft vernomen, kozen ervoor om met het hele gezin in quarantaine te gaan en te passen voor isolatie van het besmette kind.