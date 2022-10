Kamer: laat gemeenten betalen voor crisis leerlingenvervoer

Gemeenten moeten opdraaien voor de taxikosten die ouders maken om hun kinderen die speciaal onderwijs volgen, op school te krijgen. Dat vraagt Kamerlid Paul van Meenen van D66 via een motie aan minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs. De motie wordt door een Kamermeerderheid gesteund.

Door een tekort aan chauffeurs verloopt het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs op dit moment dramatisch. Kinderen worden veel te vroeg of te laat opgehaald omdat chauffeurs door een gebrek aan collega's dubbele diensten draaien om iedereen op school te krijgen. De ritten duren om die reden ook langer dan gebruikelijk.

De leerlingen missen daardoor belangrijke lessen en naschoolse activiteiten, zoals therapie of sport. De problemen spelen al langer, maar zijn in het begin van dit schooljaar verergerd door het personeelstekort. Vervoerders hoopten voor de herfstvakantie met een oplossing te komen, maar die is nog niet gevonden. Sommige kinderen durven helemaal niet meer naar school door de grote onzekerheid.

Dan maar zelf brengen

Ouders halen en brengen hun kind in sommige gevallen nu zelf omdat de taxibusjes niet betrouwbaar zijn. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is vaak geen passende school in de buurt beschikbaar. Vandaar dat deze groep in grote mate afhankelijk is van het leerlingenvervoer. De kosten die de ouders voor de ritten maken, kunnen ze nu al declareren bij de gemeente via een kilometervergoeding.

In de motie wordt voorgesteld dat gemeenten ook de kosten moeten vergoeden wanneer ouders zelf een taxi inhuren voor de ritten van en naar school. Ouders wringen zich nu in allerlei bochten om hun kind zelf te brengen, waardoor ze in de knel komen met bijvoorbeeld werk.

Carolien Aalders adviseert gemeenten op het gebied van leerlingenvervoer. Zij is kritisch over het plan om taxikosten te verhalen op gemeenten. “Straks staan er dan voor zes kinderen die normaal met een busje gaan, zes individuele taxi’s op het schoolplein. Dat geeft een enorme chaos. Als iedereen het op deze manier probeert op te lossen, zijn er straks ook geen normale taxi's meer beschikbaar. Het gaat om een grote groep.”

In Nederland volgen zo’n 70.000 leerlingen speciaal onderwijs omdat ze door een beperking, zoals bijvoorbeeld autisme of een spierziekte, niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen. Zo’n 80 procent daarvan stapt dagelijks in de taxi.

Kijken naar alternatieven

Aalders zegt dat er goed gekeken moet worden naar naar wie er recht heeft op leerlingenvervoer, een onderdeel waar minister Wiersma ook kritisch naar wil kijken. Aalders schat in dat een kwart van de leerlingen die gebruik maakt van de dienst, wellicht op een andere manier naar school kan.

Goede begeleiding is daarbij wel cruciaal. “Ik ken een jongen van 14 die slechtziend is met autisme die eerst gebruik maakte van het leerlingenvervoer. Zijn ouders zagen het niet meteen zitten dat hij over zou stappen op het openbaar vervoer vanwege alle gevaren. Straks zou hij over een drempel struikelen. Toen hij geholpen werd om met het ov te gaan, werd hij juist zelfredzamer. Hij bleek ook minder last te hebben van alle prikkels onderweg dan werd gedacht, omdat hij met de mensen die hij tegenkwam, geen band aan hoefde te gaan. Ze keken stoïcijns op hun telefoon.”

De belangenvereniging voor leerlingen in het speciaal onderwijs (lbvso) is geen voorstander van het idee om strenger te kijken naar wie recht heeft op vervoer. De organisatie is bang dat een herindicatie voor sommige kinderen de drempel om goed onderwijs te krijgen, alleen maar verhoogt.

