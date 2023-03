Kabinet ziet af van brede brugklas: te ingrijpend voor het onderwijs

De minister van onderwijs vindt het een sympathiek en interessant idee: iedere middelbare school een driejarige, brede brugklas, zodat leerlingen de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Maar Dennis Wiersma voelt niets voor een verplichting.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister vrijdag dat hij wel degelijk het nut van een brede brugklas inziet. Kinderen hoeven dan pas na drie jaar te kiezen voor een schooltype. Het voorkomt te vroege selectie in het laatste jaar van de basisschool, wat kan leiden tot kansenongelijkheid.

Toch zitten er aan een wettelijke verplichting volgens Wiersma allerlei haken en ogen. Het zou het voortgezet onderwijs ‘op zijn kop’ zetten, zegt de minister, ‘zonder dat we duidelijk zicht hebben op de praktische en financiële consequenties van een dergelijke stelselwijziging’. Het zou grote gevolgen hebben voor de huisvesting, voor opleiding van leerkrachten, het curriculum en de aansluiting met het vervolgonderwijs. Wie in een brede brugklas zit en uiteindelijk een diploma wil halen op het VMBO, weet pas aan het einde van het derde jaar dat daar direct een examenjaar op volgt. Dat kan leerlingen in problemen brengen.

De VO-raad is teleurgesteld over het besluit

De minister stelt geld beschikbaar voor scholen die willen experimenten met de brede brugklas. Dat gebeurt al volop. “Die beweging wil ik dan ook nu al versterken, in plaats van eerst alles overhoop te gooien.” In het regeerakkoord van de huidige coalitie staat dat het kabinet brede en verlengde brugklassen wil ‘stimuleren’ wat de vraag opriep of daar een verplichting bij hoort. Het antwoord is dus nee.

Wiersma gaat met zijn besluit in tegen het advies van de Onderwijsraad, van twee jaar geleden. Die pleitte toen voor een brede brugklas op iedere school. In dat scenario verdwijnen de eindtoets en de onderwijsadviezen in groep 8 op de basisschool. De Onderwijsraad: ‘Deze vroege selectie leidt tot ongelijke onderwijskansen. Leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten, maar met verschillende achtergronden, komen niet op hetzelfde onderwijsniveau terecht. Hierdoor volgen veel leerlingen voortgezet onderwijs dat niet past bij wat zij in hun mars hebben’.

De VO-Raad is teleurgesteld over het besluit van de minister, zegt een woordvoerder. “Prima dat hij het belang van een brede brugklas onderschrijft. Maar vervolgens zien we weinig ambitie. Het is een majeure operatie, maar hij schuift het wel heel makkelijk door het volgende kabinet.”

