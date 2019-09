Kabinet pakt internationalisering van het hoger onderwijs aan

Het kabinet gaat de internationalisering in het hoger onderwijs aanpakken. Het collegegeld voor studenten van buiten Europa kan worden verhoogd, onderwijsinstellingen worden strenger getoetst op het aanbieden van Engelstalige ­opleidingen en er mag een numerus fixus worden ingesteld mits de minister dat goedkeurt. Dat plafond is vooral bedoeld voor Engelstalige opleidingen waarvan ook een Nederlandse variant bestaat zodat de Nederlandse student niet wordt benadeeld.

De ministerraad stemde gisteren in met de plannen van minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs). Zij zal het wetsvoorstel binnenkort indienen in de Tweede Kamer. Met de maat­regelen geeft Van Engelshoven deels gehoor aan de kritiek van politici en studentenvakbonden, die vrezen dat door de groei van het aantal buitenlandse studenten de universiteiten en hogescholen minder toegankelijk zijn voor Nederlandse studenten.

Het aantal buitenlandse studenten dat kiest voor het Nederlandse hoger onderwijs groeit ieder jaar. Vorig jaar kwam 11,5 procent van de totale studentenpopulatie uit het buitenland, een jaar eerder was dat nog 10,5 procent. Instellingen staan daardoor onder druk, net als de woningmarkt voor studenten.

Toptalent aantrekken

Anderzijds benadrukken univer­siteiten met veel buitenlandse studenten, zoals de universiteiten in Wageningen en in Maastricht, dat internationalisering noodzakelijk is om top­talent aan te trekken. Van Engelshoven: “Internationalisering is een groot goed, maar onderzoek laat zien dat de groei van het aantal Engelstalige opleidingen en internationale studenten dusdanig is dat het hoger onderwijs te veel onder druk kan komen te staan.”

Van de bachelors aan universiteiten is 23 procent Engelstalig, voor de masteropleidingen ligt dat percentage op 74. Op hogescholen wordt 81 procent in het Nederlands aangeboden, 8 procent in het Engels en heeft 10 procent een Engelstalige en Nederlandstalige richting.

De maatregelen die Van Engels­hoven nu neemt, hebben betrekking op het terugdringen van het aantal buitenlandse studenten en de ‘verengelsing’ van opleidingen. Zo wordt er een minimum ingesteld voor het collegegeld voor studenten van buiten Europa. Instellingen mogen zelf bepalen of ze dat verhogen. Studenten van buiten Europa betalen vaak, niet altijd, een stuk meer dan Nederlandse en Europese studenten. Volgens het Nuffic zo’n 18.000 euro per jaar. De verhoging is een opvallend besluit omdat het Centraal Planbureau donderdag bekendmaakte dat studenten van buiten Europa de schatkist veel geld opleveren.

Houdbaarheid van het stelsel

Schrikken de nieuwe maatregelen buitenlandse studenten niet af? Van Engelshoven denkt van niet. “Het ­Nederlandse onderwijs is heel goed en voor studenten van buiten Europa ­relatief goedkoop. Voor de houdbaarheid van het stelsel is het noodzakelijk dat ze meer gaan betalen. Mijn ­inschatting is dat ze Nederland als prettig ervaren, een samenleving van hoog niveau. Ook als een studie iets meer gaat kosten zullen ze overstappen.”

Om de verengelsing van de opleidingen aan te pakken stelt de minister een extra toets in, uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse accreditatiecommissie. Het komt erop neer dat instellingen straks goed moeten beargumenteren wat de meerwaarde is van een anderstalige opleiding voor de student. “We gaan als het ware beter handhaven. Is de opleiding Engelstalig gemaakt op goede gronden? Het is een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs, want het aantal Engelstalige bachelors neemt wel heel snel toe.”

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is blij dat de minister concrete maatregelen neemt om de internationalisering te sturen, maar noemt het wel zorgwekkend dat een numerus fixus pas mag worden ingesteld na goedkeuring van de minister.

