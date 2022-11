Juf Anne krijgt leerlingen wél aan het rekenen: ‘Rekenen met geld is leuk’

De kinderen van groep 7 bladeren druk in het reclameboek van een online speelgoedwinkel. Ze zijn bezig met hun verlanglijstje voor Sinterklaas. De één wil een nieuwe tablet, de ander een koptelefoon.

Even vergeten ze op de Imeldaschool in Rotterdam-Noord dat ze bezig zijn met optellen en aftrekken van kommagetallen. Als leerkracht Anne Dijkhuizen een paar keer in haar handen klapt, wordt het stil. Tijd voor het vervolg van de opdracht tijdens de rekenles. De genoteerde bedragen van de cadeaus moeten nu bij elkaar worden opgeteld, of van elkaar worden afgetrokken.

Hoewel de 10-jarige Nikki rekenen het minst leuke vak vindt, werkt ze met plezier aan haar verlanglijstje. “Ik vind rekenen soms moeilijk, maar nu mag je met geld rekenen, dat is leuker.” Nikki wil dierenarts worden. Ze heeft thuis drie honden, twee katten, drie vogels, een konijn en meer dan tien vissen. Haar lievelingsvak is spelling. Toch ontwikkelt ze zich goed op rekenen.

Juf Anne weet namelijk precies hoe ze kinderen enthousiast moet maken voor het vak. Dijkhuizen rondde vorig jaar de opleiding tot rekencoördinator af en probeert haar liefde voor de wereld van getallen sindsdien over te brengen op haar collega’s.

Nascholing

Dat moet op meer plekken gebeuren, zegt de Onderwijsraad. Donderdag overhandigde de Raad een rapport aan het kabinet waarin staat dat beginnende leraren zelf lang niet altijd goed genoeg zijn in taal en rekenen, de vakken die ze zelf gaan onderwijzen. Er moet meer aandacht komen voor nascholing, is het advies. Dat willen ze ook graag op de school in Rotterdam, waar ze de meerwaarde zien van de rekencoördinator.

Ook bij andere vakken moet taal en rekenen aan bod komen, vindt de Raad. Op de Imeldaschool doen ze dat. Zo kan het tijdens het vak wereldoriëntatie ineens gaan over hoeveel 6 miljoen precies is. “In de Tweede Wereldoorlog zijn 6 miljoen Joden vermoord. Om een begrip te krijgen van hoeveel dat is, laat ik ze streepjes zetten op een vel papier, turven dus.”

Op één kaart pasten 15.000 streepjes, één voor elk mens. “Hoeveel kaarten heb je dan nodig om tot 6 miljoen te komen? De opdracht maakte diepe indruk. Zo kregen ze een idee van hoeveel dat was. De kinderen hebben het er nog steeds over.”

Angst voor rekenen

Anne Dijkhuizen ziet dat sommige kinderen angst voor rekenen hebben. Zelf had ze er op de basisschool ook geen plezier in. Haar vader grapt nog altijd dat het een leuk is dat zijn dochter uiteindelijk toch rekencoördinator is geworden. “Ga maar sommetjes maken, zeiden ze vroeger. Maar ik begreep de uitleg helemaal niet. Tot ik naar de middelbare school ging waar ik meneer De Hoog kreeg. Toen viel het kwartje en wist ik dat het eigenlijk heel simpel was. Iedereen kan rekenen, en het is leuk. Als je het maar goed uitlegt.”

Meneer De Hoog deed volgens Dijkhuizen ‘eigenlijk niks bijzonders’. Hij was vooral heel goed in zijn vak. “Hij had veel kennis en gaf goede instructies. Dat is het belangrijkste.”

In groep 7 gaan een paar vingers omhoog. De 10-jarige Roudina vraagt zich af wat de uitkomst is van 0 min 0. Een klassieke vraag. “Je hebt nul appels, en je haalt er nul appels vanaf, heb je nog steeds nul appels.”

Lees ook:

Veel nieuwe leerkrachten hebben zelf moeite met taal en rekenen

Een flink deel van de studenten aan lerarenopleidingen is zelf niet bekwaam genoeg in taal en rekenen, de vakken die ze zelf gaan onderwijzen. Dat geven hun docenten aan in een enquête in opdracht van de Onderwijsraad. De raad noemt de uitkomst zorgwekkend.