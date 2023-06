Jonge asielzoekers krijgen waarschijnlijk vaker les van onbevoegde leerkracht

De kans is groot dat jonge asielzoekers binnenkort vaker onderwijs krijgen van onbevoegde leerkrachten. Dinsdag stuurt minister Dennis Wiersma (Onderwijs) een spoedwet naar de Tweede Kamer die dit al vanaf aankomend schooljaar mogelijk moet maken. Wiersma hoopt met de wet de achterstanden in het nieuwkomersonderwijs weg te werken.

Momenteel gaan zo’n 2650 asielkinderen niet naar school. Veel klassen voor vluchtelingen zitten vol, en dus wachten nieuwkomers maandenlang totdat er een plekje vrijkomt op een onderwijsinstelling in de omgeving. Tot die tijd hebben zij weinig om handen, wat ten koste gaat van de integratie en de mentale gezondheid van de kinderen.

Basale vorm van onderwijs

Mocht de Kamer het wetsvoorstel aannemen, dan wordt het voortaan mogelijk om zogeheten ‘tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen’ (tnv’s) op de richten in regio’s waar een tekort is aan reguliere onderwijsplekken. In zo’n tnv krijgen asielkinderen een basale vorm van onderwijs totdat er een plek voor ze is op een gewone basisschool of middelbare school.

Voor een tnv gelden een paar belangrijke uitzonderingen ten opzichte van het reguliere onderwijs. Zo zijn er minder verplichte contacturen en mogen ook onbevoegde leerkrachten een deel van het onderwijs verzorgen, zolang dat niet voor kernvakken als Nederlands of rekenen is. Zo’n uitzondering geldt nu al voor het onderwijs aan Oekraïense leerlingen, maar moet dus ook gaan gelden voor leeftijdsgenootjes die op asiel wachten.

Scholen willen wel, maar kunnen niet

In de spoedwet krijgen scholen en gemeenten bovendien de verplichting om jaarlijks afspraken te maken over een dekkend onderwijsaanbod in de regio, zodat geen enkel kind van onderwijs verstoken blijft. Doen ze dat niet vrijwillig, dan kan de minister de schoolbesturen ook dwingen om zo’n tijdelijke onderwijsvoorziening te openen. In het uiterste geval kan hij zelfs de bekostiging inhouden van scholen die in gebreke blijven.

Dat is tegen het zere been van sommige schoolbestuurders. De minister gedraagt zich als ‘een olifant in de porseleinkast’, meent Ronald Bloemers van VOS/ABB, de belangenorganisatie van openbare scholen. Volgens hem willen scholen over het algemeen best jonge asielzoekers onderwijs geven, maar kunnen ze dat in veel gevallen niet. Door de snelle groei van het aantal asielaanvragen, de ongelijke spreiding over het land en het algehele lerarentekort is er op veel scholen nauwelijks ruimte om extra leerlingen aan te nemen.

‘Noodzaak van dwang niet aangetoond’

“De minister weet best dat de meeste scholen er al alles aan doen om zoveel mogelijk asielkinderen onderwijs te bieden”, zegt Bloemers. “En dat lees je ook terug in de toelichting bij het wetsvoorstel. Het is me eerlijk gezegd een raadsel waarom Wiersma denkt dat dreigen met sancties enige verandering in de situatie gaat brengen. Blijkbaar denkt hij dat het beter gaat met centrale aansturing, handhaving en dwang.”

Om diezelfde reden was ook de Raad van State (RvS) kritisch op het wetsvoorstel. De Raad beaamt weliswaar dat ongeschoolde leerkrachten de tijdelijke achterstanden kunnen wegwerken, maar ziet veel minder in de dwangopties die de minister met dit wetsvoorstel aan zijn eigen gereedschapskist toevoegt. Die zouden het goede overleg tussen rijk, gemeente en scholen alleen maar verstoren. “De noodzaak is vooralsnog niet aangetoond.”

Lees ook:

Schakelklassen voor gevluchte jongeren vrijwel allemaal vol

Een jonge vluchteling moet in bijna het hele land wachten op een plekje op de middelbare school, meldt adviesorganisatie LOWAN. Zeker acht scholen nemen voorlopig zelfs helemaal geen vluchtelingen meer op.