Jetske Mijnssen (51) zag haar dochters veranderen in ‘bleke, stille kinderen’: ‘De scholen moeten helemaal open’

Jetske Mijnssen (51), Overveen

“In deze tweede lockdown heb ik mijn twee dochters van 14 en 16 zien veranderen van vrolijke, gezonde en actieve meisjes naar twee hele stille, bleke, uitgebluste kinderen. Ik zie als moeder dat ze imploderen en andere kinderen worden. De sociale contacten, de sociale cohesie, het is een levensader die te lang is afgesneden. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik maak me ontzettend veel zorgen en denk dat anderhalve dag per week naar school niet genoeg is. Natuurlijk is elk uur mooi meegenomen maar ik denk dat er een structurele verandering moet komen. Denk aan halve dagen of in kleine groepjes naar school. Ik weet hoe moeilijk de situatie is voor iedereen, ik luister ook naar Gommers en Kuipers. Toch denk ik dat we met elkaar anders moeten denken over jongeren. We weten uit onderzoek dat ze elkaar nodig hebben voor hun ontwikkeling. Laten we ons daarom in bochten wringen om dat mogelijk te maken.”

Jetske Mijnssen. Beeld Jetske Mijnssen

Carla Wolbers (45), Groningen

“Wij hebben thuis vier kinderen, de oudste is 14 en de jongste 4 jaar oud. We moeten dus al een jaar schipperen met de kinderen en tot en met 8 februari ging dat best goed. Sinds de jongsten weer naar school gaan, gaat het steeds slechter met onze 14-jarige zoon. Hij zit in zijn eentje online de lessen te volgen en te wachten tot de lockdown voorbij is. Ik zie hem helemaal gesloopt met roodomrande ogen achter zijn scherm vandaan komen. School is verworden tot een digitale aanwezigheidsplicht. En al doen de docenten hun best, de inhoud is zielloos geworden. Toen er vorige week sneeuw en ijs lag, leefde hij op. Ik heb ’m een dag ziek gemeld. Na een halve week sleeën, dacht ik: hij is er weer. Ik denk erover hem preventief een dag per week ziek te melden en hem eropuit te sturen. Fiets naar het aardbevingsgebied en beschrijf wat daar is gebeurd. Ga naar Schiermonnikoog en kijk wat de impact van de oorlog daar was. Naar buiten, op pad, dat doet hem goed. De anderhalve dag die de scholen nu waarschijnlijk opengaan, is niet genoeg. Ze moeten weer volledig open en open blijven.”

Carla Wolbers. Beeld Carla Wolbers

Tineke Willems (54), Groningen

“Ik heb vier kinderen, van wie drie op de middelbare school. Mijn dochter van 16 doet het vrij goed qua studieresultaten. Maar ook zij kent sombere buien en heeft het niet makkelijk, dus ze gaat binnenkort naar de psycholoog. Door al deze aandacht voor mijn 16-jarige zag ik in eerste instantie de problemen van mijn 14-jarige niet scherp. Dat is een stoere meid, ze judoot en ze doet aan American football. Tot ze zei dat het eigenlijk helemaal niet gaat. Ja, ze volgt de online lessen, maar de lesstof komt niet binnen. Ze zei: ‘Mama, ik heb het gevoel in een zwarte put te vallen, vanwaaruit ik het licht niet meer zie. En ik heb geen idee hoe lang ik nog moet vallen.’ Nu mag ze naar de noodopvang en is ze helemaal opgefleurd. De scholen moeten weer helemaal open wat mij betreft. Daar vinden de kinderen weer hun veerkracht. Dat lukt me als ouder niet.”

Tineke Willems Beeld Tineke Willems

