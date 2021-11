Islamitisch onderwijs profiteert van nieuwe scholenwet: grote steden krijgen er nieuwe middelbare scholen bij

Vijftien islamitische scholen hebben voldoende ouderverklaringen opgehaald om als stichting in aanmerking te komen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) publiceerde maandag het resultaat van de ‘handtekeningenronde’ in een nieuwe procedure om scholen te stichten.

Van de 102 plannen die schoolstichters indienden, zijn er 56 over de eerste drempel heen. Veertig van deze initiatieven gaan over basisscholen, zestien over voortgezet onderwijs. Er zitten tussen deze initiatieven behalve islamitische scholen ook christelijke scholen, montessorischolen, vrijescholen, een online-school en brede scholengemeenschappen.

De Onderwijsinspectie gaat de plannen nu toetsen. Zo moeten de toekomstige bestuurders en toezichthouders verklaringen omtrent gedrag indienen en laten zien dat ze de afgelopen vijf jaar geen school hebben geleid die gesloten is vanwege een zeer zwakke kwaliteit. Voor 1 juni 2022 zal de minister van onderwijs besluiten welke scholen voldoen aan de gestelde eisen. Deze scholen kunnen dan met bekostiging van het Rijk in augustus 2023 open.

Amsterdam krijgt er mogelijk twee islamitische middelbare scholen bij

Als maar de helft van 56 de initiatieven door de toets komt, zou dat al een aardige impuls aan het Nederlandse onderwijs betekenen. Normaal worden er hooguit vijf nieuwe middelbare scholen per jaar gesticht, voor basisscholen ligt dat aantal gemiddeld rond de twaalf. De idee achter de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ die dit jaar in werking is getreden, is ook dat het onderwijsaanbod beter moet aansluiten op de wensen van moderne ouders. Religieuze richting gaat niet meer boven pedagogische richting om financiering te krijgen.

Van de plannen voor islamitische scholen zijn er vier voor middelbare scholen. Nu bestaan alleen het Avicenna College in Rotterdam en het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Amsterdam krijgt er straks mogelijk twee islamitische middelbare scholen bij, Schiedam en Utrecht één. Een initiatief in Eindhoven sneuvelde. Bovenop de 54 islamitische basisscholen komen er per 2023 in het beste geval elf bij.

Een maand geleden meldden schoolstichters aan Trouw dat het lastig was ouderverklaringen te verzamelen. Dat moest via DigiD, en de handtekeningen mochten alleen afkomstig zijn van ouders van kinderen binnen de regio tussen de twee en vier jaar oud (basisscholen) en van tien- tot twaalfjarigen (voortgezet onderwijs). De reikwijdte zou te krap zijn, en de drempel om een DigiD in te vullen te groot. Duo heeft hierop de termijn voor de handtekeningen met twee weken verlengd. Uiteindelijk werden er tussen 1 juli en 29 oktober 10.372 ouderverklaringen opgehaald.

