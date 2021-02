Is het Rotterdamse Albeda blij met de miljarden voor het mbo?

Deze week maakte het kabinet bekend het onderwijs met miljarden te steunen. Van de 8,5 miljard euro komt het gros bij het primair en voortgezet onderwijs terecht. Het mbo, dat in vergelijking met het hbo en wo veruit de meeste studenten telt, krijgt samen met het hoger onderwijs 2,7 miljard om achterstanden weg te werken.

Al langer lagen de scenario’s klaar om de achterstanden aan te pakken, maar nu is er eindelijk geld om dat te doen, zegt collegevoorzitter Ron Kooren van het Albeda. De Rotterdamse mbo-school telt bijna 22.000 studenten. Daarvan schat Kooren dat toch wel 70 procent, dus 14.000 studenten, te maken heeft met een achterstand. “En we kunnen gerust zeggen: hoe langer dit duurt, hoe groter de achterstanden.”

Met wat voor problemen kampt het Albeda?

“De crisis duurt nu een jaar, dat heeft een enorme impact op studenten. Waar we in maart vorig jaar dachten, wow, een crisis, we spelen er wel even op in, duurt het nu veel langer dan gedacht. Het tekort aan stages in het mbo is één ding, maar de mentale impact en de studieachterstanden zijn net zo goed een probleem. De situatie voor jongeren is nijpend. Daarnaast zie ik dat ook de druk bij onze medewerkers heel groot is. Ze werken veel te hard, moesten enorm schakelen en investeren in het online-onderwijs. Petje af daarvoor, echt.”

Collegevoorzitter Ron Kooren van het Albeda in Rotterdam.

Is het geld genoeg?

“Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik ben blij met het totaalbedrag, het is fantastisch dat we dit als land kunnen doen. Ik zie wel een disbalans met het primair en voortgezet onderwijs, dat ruim zes miljard euro krijgt. Maar dat is een kille constatering, ik wil daar verder geen waardeoordeel over geven. Ik kan een hoop met het geld doen, in elk geval.”

Wat dan precies?

“Het is mooi dat we door het geld de gelegenheid krijgen om langer aandacht aan onze studenten te besteden en dat zij door compensatie van de aanvullende en basisbeurs geen druk voelen. Daarnaast willen we investeren in extra personeel. We willen zo veel mogelijk een-op-een gaan begeleiden. Dat is megaduur, maar werkt wel het beste.

“We kijken ook naar de toekomst. Corona heeft ons geleerd hoe we anders kunnen opleiden. Ook ik was eerst wars van digitaal onderwijs, maar ik zie nu hoe het juist kan versterken. Met het geld kunnen we daar straks ook slimme oplossingen in verzinnen.”

Het Nationaal Programma loopt tot en met 2023. Is dat genoeg tijd om de achterstanden weg te werken?

“Dat is eigenlijk te kort, al hebben we nog niet doorgerekend of het genoeg is. Het punt is dat wij de komende jaren ook leerlingen krijgen uit het voortgezet onderwijs, die ook achterstanden hebben. Niet alleen cognitief, maar ook qua leercapaciteit of mentaal gezien. En vergeet niet de impact op ons personeel, er wordt nu veel gevraagd, daarvan zien we straks pas de effecten op langere termijn.”

