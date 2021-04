Is het egoïstisch om mijn kind vroeger op bed te brengen zodat ik 's avonds wat tijd voor mezelf heb?

Ik breng mijn 10-jarige zoon bewust op tijd naar bed, zodat ik zelf wat meer vrije tijd overhoud ‘s avonds. Zelf denk ik dat hij best iets later kan slapen. Is deze beslissing wel oké?

Een moeder brengt haar oudste zoon van 10 jaar meestal rond half acht naar bed. Bewust vroeg, zodat ze in de avond nog wat tijd voor zichzelf heeft zonder haar drie zoons om zich heen. Haar jongste twee gaan sowieso eerder naar bed, maar over de bedtijd van de oudste twijfelt ze.

Hij leest vaak nog lang ’s avonds, vertelt de moeder. “Daarom heb ik het idee dat ik hem misschien later naar bed zou moeten brengen. Half negen zou waarschijnlijk ook prima kunnen, maar dan heb ik minder tijd voor mezelf.

Is het egoïstisch om voor mezelf te kiezen en hem vroeg op bed te leggen, zodat ik een vrije avond heb?”

Kinder- en GZ-psycholoog Marijn Willems-Snoek moet er even over nadenken. Ze besluit vervolgens dat het hier niet om egoïsme gaat. “Wat deze moeder eigenlijk zegt is: ‘Ik heb wat meer rust nodig voor mezelf.’” Ze geeft dus haar grenzen aan, legt Willems-Snoek uit. “Dat is belangrijk, want er moet altijd een goede balans zijn tussen haar draagkracht en haar draaglast. Anders zou het kunnen dat ze niet de leuke moeder kan zijn die ze graag wil zijn.”

Geen probleem

Kinderslaapcoach Inge de Heer is het met Willems-Snoek eens. “De zoon lijkt er geen problemen mee te hebben, dus waarom zou je er dan zelf een probleem van maken?”, vraagt zij zich af. “Bij deze moeder speelt vooral de morele vraag: mag ik voor mezelf kiezen?” Voor het kind lijkt het De Heer in ieder geval niet schadelijk en zij vindt het ook belangrijk dat ouders goed voor zichzelf zorgen, dus het antwoord van de coach is: ja.

Als ze kijkt naar de bedtijd voorziet De Heer ook geen grote problemen. “Ik vind half acht niet enorm schokkend. Je moet ook niet te veel naar richtlijnen kijken wat betreft bedtijden, want het verschilt enorm per kind hoeveel slaap het nodig heeft.”

Punt van aandacht

Een puntje van aandacht is volgens de kinderslaapcoach het moment waarop de 10-jarige in slaap valt. “Hij leest dus altijd ’s avonds en ik vraag me vooral af tot hoe laat. Als hij vanwege deze gewoonte slaap tekort komt, kunnen er wel problemen ontstaan.” De Heer adviseert vooral te letten op signalen als vermoeidheid overdag, ongebruikelijke humeurigheid of plotseling verslechterende schoolresultaten.

“Als het op die vlakken minder gaat, moet je misschien de bedtijd veranderen of het lange lezen beperken.”

Een half uur tot een uur tot rust komen met een boek is voor een kind helemaal niet erg, voegt Willems-Snoek daar aantoe. “Het kan heel waardevol zijn om even in een prikkelarme ruimte te zijn om zo de dag te verwerken.” Maar mocht het zo zijn dat hij ‘s avonds graag nog wat aandacht had gewild van zijn ouders, dan moet de moeder zich misschien alsnog achter haar oren krabben. Signalen zouden kunnen zijn dat hij zich meer gaat afzonderen, of juist meer aandacht zal trekken, stelt de psycholoog.

“In dat geval zou de moeder ervoor kunnen kiezen om hem bijvoorbeeld overdag wat zelfstandiger te laten spelen, zodat zij dan haar rustmoment kan pakken. ’s Avonds zou ze dan iets leuks kunnen doen wat weinig energie kost, maar wel aandacht geeft, zoals een spelletje.”

