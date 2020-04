Irritatie bij ouders en bso’s over scholen die halve dagen les willen gaan geven

Nu het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk opstart, zijn scholen druk bezig te kijken hoe ze dat kunnen organiseren. Het lijkt erop dat de meeste schoolbesturen ervoor kiezen klassen in tweeën te splitsen en kinderen vervolgens twee dagen in de week les te geven op school. Dat is ook zoals het kabinet het voor zich ziet.

Toch krijgt Gjalt Jellesma, voorzitter van de ouderbelangenvereniging Boink, vanuit het hele land bezorgde telefoontjes dat er uitzonderingen worden gemaakt. “Van Amsterdam tot Tilburg en Den Haag, overal hoor ik dat er toch scholen zijn die kiezen voor halve dagen les. Werkende ouders, die nu al weken zorg, thuisonderwijs en werk combineren, schieten er niets mee op als ze hun kind halverwege de dag weer moeten ophalen. Maar ook bso’s (buitenschoolse opvang, red.) moeten alles omgooien. De opvanguren worden anders, medewerkers moeten zich daarop aanpassen. De vraag is of dat allemaal wel te organiseren is.”

Dat bso’s en ouders zich moeten schikken naar de keuze van school over welke dagen de kinderen les krijgen, vindt Brancheorganisatie Kinderopvang ‘acceptabel’. Maar dat scholen zonder overleg kiezen voor halve dagen les, wekt irritatie in de sector. Er zijn bovendien schoolbesturen die aangeven pas aan het eind van de meivakantie knopen door te hakken. “Door deze gang van zaken wordt het de buitenschoolse opvang onmogelijk gemaakt op een verantwoorde wijze de opvang te organiseren”, aldus de brancheorganisatie.

In uitzonderlijke situaties afwijken van de lijn

Ook Jellesma roept op tot beter overleg. “Wij begrijpen echt wel dat er uitzonderlijke situatie zijn waardoor scholen afwijken van de lijn om hele dagen les te geven. Maar stap als school dan eerst naar de bso’s om te vragen: kunnen jullie ons hierbij helpen? In plaats van de beslissing gewoon te nemen en de opvang maar te laten uitzoeken hoe ze het gaan oplossen.”

Datzelfde zegt Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs. “Zolang de medezeggenschapsraad en de ouders het eens zijn met de keuze voor halve dagen en de aansluiting met de bso gegarandeerd is, hoeft het geen probleem te zijn. Bij de grote meerderheid gaat dat overleg goed, is onze indruk. Maar helaas niet overal.” Ouders & Onderwijs vindt het daarnaast vooral belangrijk dat scholen ervoor zorgen dat kinderen uit één gezin op dezelfde momenten naar school gaan.

Boink en de Brancheorganisatie Kinderopvang vrezen niet alleen voor organisatorische problemen. Ze wijzen ook op de richtlijnen van het RIVM. Als scholen kinderen halve dagen op gaan vangen, dan betekent het dat midden op de dag de ene helft van de kinderen door hun ouders moet worden opgehaald en de andere helft moet worden gebracht. “Dit soort onnodige massale verplaatsingen is nou precies wat het RIVM probeert te vermijden”, aldus de brancheorganisatie. Jellesma namens Boink: “We hebben het hier over 1,2 miljoen kinderen in het basisonderwijs. Het is een onnodig risico.”

Scholen met weinig leerlingen

Ook de PO-raad, belangenbehartiger van basisschoolbesturen, staat achter het uitgangspunt dat kinderen hele dagen les gaan krijgen. Toch kunnen er volgens voorzitter Rinda den Besten redenen zijn daarvan af te wijken, bijvoorbeeld omdat een school weinig leerlingen heeft of omdat hele dagen door een tekort aan leraren op dit moment niet te organiseren is.

Volgens Den Besten wordt er op veel plekken nog hard gewerkt om ‘de ingewikkelde puzzel’ te leggen die voortkomt uit het besluit van het kabinet de basisscholen op halve kracht te heropenen. De kritiek vanuit de bso’s en ouders op scholen vindt ze om die reden ‘te voorbarig’. “Wij krijgen dan weer vanuit scholen te horen dat een bso onmogelijke eisen stelt. Maar volgens mij heeft het geen zin elkaar verwijten te maken. We hebben elkaar nodig.”

