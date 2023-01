Inspectie bezorgd: hoger onderwijs let niet op gelijke kansen bij selectie student

Als aankomend student een cijferlijst insturen, of in een gesprek of brief je motivatie toelichten: dat moet bij enkele honderden opleidingen op hogescholen en universiteiten. Worden bepaalde groepen studenten door dat soort selectieprocessen voorgetrokken, en andere achtergesteld?

De meeste onderwijsinstellingen hebben geen idee, zo blijkt uit een rapport van de Inspectie voor het Onderwijs. Ze onderbouwen hun selectieprocedures niet goed genoeg en doen te weinig om te zorgen dat de selectie niet ten koste gaat van gelijke kansen voor iedereen.

De inspectie adviseert het onderwijs daarom het liefst helemaal te stoppen met het selecteren van studenten, zeker als er toch voldoende opleidingscapaciteit is. Opleidingen die blijven selecteren, moeten die procedure beter evalueren en toetsen op ongewenste effecten.

Opleidingen mogen van de wet studenten selecteren, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de kansengelijkheid. De inspectie laat in het midden of er ook daadwerkelijk groepen worden achtergesteld. Maar dat opleidingen hieraan zo weinig aandacht geven ‘stemt tot zorg’, vindt de inspectie.

Selectie ging bij zorgopleidingen ten koste van diversiteit

Onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC en UMC Groningen constateerden vorig jaar dat selectie op universitaire opleidingen op het gebied van gezondheidszorg de kansenongelijkheid vergrootte. Ze vergeleken de diversiteit van de studentenpopulatie toen nog grotendeels door loting werd geselecteerd met die in het huidige systeem, waarbij volledig wordt geselecteerd.

Vrouwen en kinderen van rijkere ouders maakten al meer kans, en dat bleef zo. Maar maar naarmate selectie een grotere rol ging spelen, namen de kansen af voor studenten met een (deels) Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Het verschil was niet te verklaren door het inkomen of opleidingsniveau van hun ouders.

