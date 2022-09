In Zweden is niet alles beter, maar de kinderopvang is een voorbeeld

De zomer bracht ik door in Zweden. Een maand lang (ja, werken in het onderwijs heeft zeker voordelen) bezoeken we alle plaatsen rond het leven van Astrid Lindgren voor een artikel dat eind september in Tijdgeest verschijnt. En passant zwemmen we in Zweedse meertjes, eten we kaneelbroodjes en leren we het een en ander over de Zweedse cultuur.

Zo komt het onderwerp veelvuldig op de Zweedse kinderopvang. De eerste anderhalf jaar blijven álle kinderen bij hun vader of moeder door het betaalde ouderschapsverlof. Goed voor een veilige hechting en dat voorkomt tal van problemen op latere leeftijd. Voor mij is het nog steeds verbijsterend hoe weinig nieuwbakken ouders weten over het belang van hechting - de specificaties van het nieuwste model Bugaboo-kinderwagen krijgen meer aandacht in de eerste levensfase.

In Zweden gaan dus alle kinderen na deze thuisstart naar de kinderopvang. Omdat het simpelweg goed én betaalbaar is, namelijk maximaal 160 euro per maand voor vijf dagen in de week. Elke dag gaan de kinderen, ongeacht het weer, uitgebreid naar buiten, er wordt tussen de middag vers en biologisch gekookt en de opvang is vanaf zes uur geopend. Dus ook de verpleegkundige die om half acht in het ziekenhuis moet zijn kan er terecht. Daarnaast zijn opvangmedewerkers goed opgeleid en bereiden ze de kinderen voor op de basisschool, waardoor ze op een min of meer gelijk niveau aan de start staan.

Nogal rommelig geregeld

Zo overzichtelijk als de opvang in Zweden is, zo'n woud aan mogelijkheden hebben we in Nederland. Dat komt de kansengelijkheid niet ten goede. Het ene kind blijft thuis tot zijn vierde jaar, mogelijk in een niet-Nederlandstalige omgeving, het andere kind zit vanaf zestien weken in de opvang en het volgende kind wordt door een door heimwee verscheurde, jaarlijks wisselende, piepjonge au pair opgevoed omdat de kinderopvangtijden niet overeenkomen met de werktijden van de ouders.

Dan nog het leger aan opa’s en oma’s die beurtelings inspringen, de papa- en mamadagen en de oppassen aan huis, en al dan niet peuterschool en je kunt wel stellen dat het, zogezegd, nogal rommelig geregeld is tot het vierde jaar. Zie daar nog maar eens chocola van te maken als juf van groep 1. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overheid stevig in wil zetten op het programma School en Omgeving, om binnen een rijke schooldag een stimulerende omgeving te creëren voor álle kinderen.

Afgelopen week ben ik gestart bij de Gelijke Kansen Alliantie om juist aan dit programma een bijdrage te leveren in de regio. Bijkomend voordeel is dat ik dit keer niet hoef uit te leggen waarom ik elke paar jaar van werk verander; het feit dat ik twaalf basisscholen van binnenuit ken is een groot voordeel voor mijn nieuwe functie als expert primair onderwijs. Voor mij voelt de start van dit schooljaar in ieder geval eindelijk weer zoals voor de leerlingen uit de klas; tintelend fris en nieuw, en ik ben benieuwd wat ik allemaal ga leren.