In overvolle tienerhoofden is minder ruimte over voor schoolvakken: moet het onderwijs veranderen?

Biedt het huidige vakkenaanbod op de middelbare school nog wel voldoende tegenwicht aan de online wereld van de middelbare scholier? Nu Nederlandse leerprestaties blijven tegenvallen, dringt zich de vraag op: wat heeft de tiener nodig?

Steeds uitgedaagd in wie je bent en zoekend naar je rol in de samenleving en de verhouding tot mensen om je heen, dat is de tiener in de ogen van docent Maxe de Rijk.

Ten prooi aan een voortdurend verlangen naar nieuwe spullen, met de valse belofte dat als je maar betaalt, je kunt worden wie je wilt zijn. Dat is de tiener in de ogen van onderwijspedagoog Gert Biesta.

Nog nooit zo hard op zoek geweest naar de eigen gender of geaardheid, van ‘cis’-man of -vrouw tot transgender, van homo tot hetero en vooral naar al die mogelijkheden daartussenin. Dat is de tiener in de ogen van jeugdpsychiater Alex Kolman.

Kan deze voortdurend geprikkelde tiener zich nog concentreren op de lesstof, op de woordjes, de naamvallen, de formules, de tekstverklaringen en het periodiek systeem? Of zitten hun hoofden daar inmiddels te vol voor?

“Er is geen school die het uit eigen beweging expliciet zal willen zeggen”, zegt Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging van Amsterdamse scholen Osvo. “En daarom zeg ik het namens hen: digitalisering heeft voor zoveel afleiding en onrust gezorgd, dat onze leerlingen de aandacht voor school niet langer voldoende kunnen vasthouden. Scholen zien dit, maar willen niet de eerste zijn die zeggen: ik weet niet meer wat ik met de situatie aanmoet.”

Sociale media kunnen mentale problemen veroorzaken

De lockdowns hebben leerproblemen die al veel langer speelden uitvergroot. Leesvaardigheid, kennis van natuurwetenschappen en wiskunde dalen bij Nederlandse 15-jarigen al ruim vijftien jaar. Ook werd door de schoolsluiting duidelijker hoeveel tijd tieners in de online wereld doorbrengen. Volgens Oudkerk zien scholen een verband.

Wetenschappelijk is het nog niet aangetoond dat intensief gebruik van sociale media of games zorgt voor slechtere schoolprestaties. Onderzoeken spreken elkaar hierin tegen, maar langduriger onderzoek loopt. Wel is duidelijk dat intensief gebruik van sociale media kan leiden tot mentale problemen. Facebook zelf stelde in 2000 al vast dat een op de drie meiden een slechter zelfbeeld overhoudt aan het gebruik van Instagram. Onderzoek van onder meer de universiteit van Cambridge van afgelopen september toonde aan dat er ‘kwetsbare periodes’ zijn waarin een verhoogd gebruik van sociale media leidt tot een negatief effect op het levensgeluk een jaar later. Voor meisjes ligt die periode tussen de 11 en 13 jaar, en voor jongens tussen de 14 en 15 jaar.

Maar dit onderzoek toonde ook aan, dat de negatieve effecten vooral gelden voor tieners die óf heel veel, óf vrijwel niet op sociale media zitten. Wie een goede balans weet te houden, heeft er weinig last van. Sterker nog, van sociale media wordt ook wel gezegd dat ze twee gezichten hebben: naast een stressfactor, kunnen ze ook een impuls zijn voor vriendschappen, kennis van de wereld en vorming van een identiteit.

Gender wordt nu veel eerder besproken

“Online hebben tieners de afgelopen jaren nieuwe contacten gelegd en informatie opgedaan, en zijn ze tot inzichten over zichzelf gekomen waar ze zonder de lockdowns minder gelegenheid voor zouden hebben gehad”, zegt jeugdpsychiater Alex Kolman. “Via sociale media durven mensen onderwerpen die in de taboesfeer zaten, veel diepgaander te bespreken. Jongeren zijn er ‘vroegwijs’ van geworden. Het had goed gekund dat tieners die bezig zijn met bijvoorbeeld hun gender zonder de lockdowns pas jaren later tot bepaalde inzichten over zichzelf waren gekomen. Dat dit nu al veel jonger gebeurt, vind ik goed. Maar het heeft wel effect op hoe ze hun middelbareschooltijd beleven.”

In zijn eigen praktijk die gespecialiseerd is in transgenderzorg heeft Kolman afgelopen jaar iets opmerkelijks zien gebeuren: “We hebben er nog altijd geen goede verklaring voor gevonden, maar de hoeveelheid jongeren die bekendmaken dat ze worstelen en hulp nodig hebben met hun gender, is explosief toegenomen. Een jaar geleden moesten jongeren drie tot vier maanden wachten om bij ons in behandeling te komen. Inmiddels staan er 170 jongeren op de wachtlijst en duurt het drie jaar voor je aan de beurt bent. Dat is veel en veel te lang. Het baart mij zorgen dat jongeren in transitie vaker suïcidale gedachten hebben en zeven keer vaker een zelfmoordpoging doen dan jongeren die hier niet mee te maken hebben.”

Als je met grote vragen over je eigen identiteit zit, zijn Franse woordjes wel het laatste waar je aan de denkt, ervaren veel scholen waar Oudkerk de koepelvoorzitter van is. En het is niet alleen een Amsterdams of randstedelijk fenomeen, weet Kolman; dit speelt in heel Nederland. “Veel jongeren voelen zich in de klas niet op hun gemak. Soms worden ze ook gepest en dat kan heel veel invloed hebben. Doubleren komt bij deze jongeren ook geregeld voor.”

Verlangens aanwakkeren

De belangstelling voor gender is slechts voor een beperkt deel de oorzaak van de ‘volle hoofden’ van leerlingen, zegt onderwijspedagoog Gert Biesta. Zijn nieuwe boek Wereldgericht onderwijs. Een visie voor vandaag is onlangs verschenen. “We leven in een tijd waarin er enorm veel aandacht is voor de vraag wíe we zijn, onze identiteit. Dat komt vooral omdat bedrijven erachter zijn gekomen dat daar veel geld mee te verdienen valt. De beste manier om winst te maken is het creëren van alsmaar nieuwe verlangens. Om die verlangens naar producten aan te wakkeren, proberen bedrijven ‘binnen te komen’ en mensen aan te sporen steeds weer meer te verlangen. Dat gebeurt veelal via sociale media. TikTok is er nog succesvoller in dan Facebook. Het levert een enorme druk op aan onze binnenkant en roept steeds de vraag op wat we verlangen of zouden moeten verlangen. Het vult de hoofden van kinderen met allerlei oneigenlijke en veelal onmogelijke wensen.”

“Vooral als de vraag ‘wie ben ik?’ of ‘Wie zou ik willen zijn?’ centraal komt te staan, wordt dit heel belastend. Het kan daarbij gaan om gender en seksualiteit, maar ook om identiteit en relaties met anderen, in de klas en daarbuiten.” Jongeren kunnen gemakkelijk overspoeld worden door die verlangens-economie, is de overtuiging van Biesta. “De pedagogische vraag is hoe we jongeren kunnen helpen om zich te verhouden tot alle verlangens die in hen worden aangejaagd, in plaats erdoor overspoeld te worden.”

Beeld Studio Vonq

Gesprekken over emoties

Op het Mundus College voor vmbo en praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw-West ondernemen ze een poging. Samen met collega Patrick Wennekes geeft docent maatschappijleer Maxe de Rijk aan een groepje eersteklassers een vak sociale vaardigheden - deze les leren ze hen met kritiek omgaan. Bij binnenkomst leveren de leerlingen hun telefoons in bij de docenten en gaan in een kring zitten.

Op het digibord staan zestien emoticons, van breeduit lachend tot geïrriteerd of boos. “Vertel mij eens hoe jij je vandaag voelt?”, vraagt Wennekes. “Het maakt niet uit hoe, maar dan weet ik tenminste hoe je hier vandaag zit.” De ene leerling kiest snel een glimlachend emoticon om de beurt gauw door te geven, de ander zegt eerlijk dat hij zich boos voelt en een derde zegt met een grote lach dat hij zich hartstikke lekker voelt. De leerlingen doen vervolgens aardig mee met een rollenspel.

Ze veren op als ze het horloge zien van Wennekes. Is het een Apple Watch? Een Fitbit blijkt het, waarmee Wennekes zijn eigen energieverbruik kan meten. Dan blijkt ook De Rijk zo’n gadget om te hebben. “Hoe oud is die?”, wil een leerling weten. “Drie jaar”, zegt Wennekes, een antwoord dat niet veel indruk lijkt te maken.

Op het Mundus College besteden ze veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Tijdens de lockdowns zorgde de school dat de leerlingen vanwege hun ‘kwetsbaarheid’ zo snel mogelijk weer in de lokalen kwamen. De Rijk schreef een boek (Geen stress, we gaan het maken) over de kansenongelijkheid die de leerlingen ervaren, maar ook hoe je hen op weg kunt helpen met aandacht voor hun persoonlijke worstelingen.

Er gaat van alles om in die ‘koppies’ van haar leerlingen, zegt De Rijk. “Jongeren moeten daarover vragen kunnen stellen. Ze zien ontzettend veel. Thuis, op straat, op sociale media. Wij proberen hen op school in deze wereld weerbaar te maken.”

Daarom ontwikkelde De Rijk met haar collega’s het vak ‘persoonsvorming en socialisatie’: twee uur per week gaan de leerlingen aan de slag met onderwerpen als: wie ben ik, wat is mijn mening en welke keuzes maak ik? Hierbij komen veel grote maatschappelijke thema's aan de orde, en gaan ze in op gevoelens, meningen en feiten. “Alle emoties die ze hier kwijt kunnen, zorgt voor minder drukte bij andere vakken. Hoe beter ze zich voelen, hoe beter ze kunnen presteren.”

De Rijk besteedt tijdens de lessen veel aandacht aan sociale media. “Pubers willen er altijd graag bij horen. Met de huidige appgroepen wordt het nog duidelijker bij welke groep je hoort, en of je juist niet geaccepteerd of verwijderd wordt. Dat maakt het nog lastiger dan het vroeger al was.”

Kwetsbaarheid van de docent

Niet iedere docent heeft zin om steeds stil te staan bij de zielenroerselen van de leerlingen. “Moeten we het dan echt de héle tijd over gevoelens hebben?, vragen ze mij”, lacht De Rijk. “Ik heb er zelf geen moeite mee om me kwetsbaar op te stellen of om een gesprek aan te gaan over mijn homoseksualiteit bijvoorbeeld. Maar niet iedereen wil dat, en dat hoeft ook niet. Als je op school maar begint met de docenten die ervoor openstaan.”

Ook collega-docenten van havo- en vwo-scholen informeren bij De Rijk over haar lessen persoonsvorming en socialisatie. “Ze vinden het heel interessant, maar hebben tijdens de lerarenopleiding bijna niet geleerd om groepsgesprekken te voeren. Ze zijn op zoek naar handvatten. Er zijn helaas nauwelijks havo- of vwo-scholen die hier per week ook echt uren voor inroosteren. Het is dan meestal even een tijdelijk onderwerp bij Nederlands of maatschappijleer.”

Kolman begrijpt de huiver om gesprekken over persoonlijke gevoelens, identiteit of seksualiteit te bespreken. “Leg dat maar eens uit op bijvoorbeeld een reformatorische school. Dat levert natuurlijk heel veel gedoe met ouders op. Die zeggen: dat brengt mijn kind alleen maar op een idee.” De Rijk is daar niet zo bang voor: “Bij ons op school heeft nog nooit een ouder geklaagd, ondanks dat ze vaak uit heel verschillende culturen komen. Ook niet als homoseksualiteit of gender wordt besproken.”

Kolman ziet overigens geen kwaad in die gesprekken: “Dat tieners ‘besmet’ zouden kunnen worden met ideeën over hun sekse of geaardheid is onzin. Wie zich echt man of vrouw voelt, kan niet verleid worden tot zoiets als genderfluïditeit. Genderidentiteit en seksuele oriëntatie worden regelmatig door elkaar gehaald. Het gaat bij de genderidentiteit en de seksuele oriëntatie er niet om of je je helemaal man of vrouw voelt, of uitsluitend op mannen of vrouwen valt, maar er is sprake van een heel spectrum aan gevoelens. In de uiting van deze gevoelens zie je een palet aan gedragingen. Man zijn, maar wel je nagels willen lakken of hakken willen dragen. Vrouw en hetero zijn, maar toch een keer seks willen hebben met een andere vrouw. Dat soort dingen willen jongeren veel meer ontdekken dan eerdere generaties. In ieder geval spreken ze er meer over.”

“Je hebt straks veel meer kleine minderheden, het denken in twee hokjes lijkt te verdwijnen. Mogelijk zitten we in een verandering van paradigma in het denken over de rollen en posities van vrouwen en mannen in onze westerse wereld. Het kan leerlingen heel erg helpen om hier in de klas over te praten. Om zo herkenning en erkenning te vinden en minder alleen te zijn met deze vaak ingewikkelde gevoelens”

‘Jaag tieners hun hoofd uit’

Maar al te veel reflectie zou ook wel eens precies de verkeerde kant op kunnen werken, vreest onderwijspedagoog Biesta. “Tijd om over jezelf te praten is niet per se de juiste oplossing. Kinderen worden daar alleen nog maar verder mee ‘hun hoofd ingetrokken’.”

Die Nederlandse onderwijscultuur om met leerlingen over alles te praten zou volgens Biesta zelfs een oorzaak van de problemen kunnen zijn. “Er wordt een grote druk op leerlingen gelegd om hun eigen doelen te bepalen of hun sterke en zwakke kanten te benoemen. Kinderen moeten ‘eigenaar’ worden van hun onderwijs, je hebt hele onderwijsconcepten die op die gedachte gebaseerd zijn. Daarmee wordt dat hoofd alleen maar voller.”

Overweeg ook om jongeren juist ‘hun hoofd uit te jagen’, adviseert Biesta. “Naar buiten, weg van het denken, weg van de vraag ‘wie’ of ‘wat’ wil ik zijn. Want dat is een vraag zonder einde.”

Kunstzinnige activiteiten, ambachtelijk werk, gymnastiek of tuinieren kunnen volgens hem veel vruchtbaarder zijn om de hoofden leeg te maken. “Daarin kun je jezelf in de goede zin ‘verliezen’ zodat er ruimte ontstaat om in de wereld te zijn. Als je met concrete dingen bezig bent, kun je op een hele andere manier tegenkomen wat de wereld van je vraagt en wat voor mogelijkheden die biedt.”

Vmbo als voorbeeld

Volgens De Rijk maakt het wel uit met welke leerlingen je te maken hebt. De wereld van haar vmbo- en praktijkonderwijsleerlingen in Amsterdam Nieuw-West ziet er anders uit dan die van havo- vwo-leerlingen in andere delen van het land. “De veronderstelling dat zij niet voldoende ‘in de wereld’ zouden zijn, is op onze leerlingen niet echt van toepassing. Zij leren thuis, maar ook op school, hele concrete dingen als patisserie of houtbewerking. Voor hen zijn juist gesprekken geschikt bij hun persoonlijke ontwikkelingsproces.”

De vakken op het Mundus College zijn een goed voorbeeld, maar er is meer nodig, vindt onderwijsbestuurder Oudkerk. Het is volgens hem duidelijk dat het onderwijs niet langer door kan met het huidige aanbod van schoolvakken. Een curriculum dat bestaat uit talen, aardrijkskunde of scheikunde is volgens hem niet opgewassen tegen alles wat de online wereld te bieden heeft. “De echte wereld moet een grotere rol krijgen op school. Omgaan met kritiek is niet iets dat je online leert, teleurstellingen verwerken of met mislukkingen omgaan ook niet. Leer tieners leven in de realiteit.”

Komt er dan weer niet veel te veel op het bord van het toch al zwaar belaste onderwijs te liggen? Oudkerk ziet het probleem niet. “Als corona en de Oekraïne-oorlog mij iets geleerd hebben, is dat het onderwijs juist heel snel kan schakelen als een schooldirecteur er maar in gelooft. Online onderwijs en vluchtelingenklassen waren ook in twee weken opgezet. Ik denk dat havo- en vwo-scholen hierin veel van vmbo’s kunnen leren.”

Het is niet zo dat een vwo’er ‘er altijd wel komt’, vind Oudkerk. “Neem op school ook een psycholoog aan die veel weet van sociale media, en tieners er op een waardevolle manier mee leert omgaan. Of zet 16-jarigen bij 14-jarigen voor de klas: over veel onderwerpen nemen zij liever iets van elkaar aan dan van een volwassene.”

Thuis kun je ook wat doen, is Oudkerks ervaring: “Mijn stiefzoon heeft zijn smartphone ingeruild voor een oude Nokia. Hij houdt nu een dagboek bij. Zijn vrienden kunnen hem online niet meer bereiken, maar na anderhalve week miste hij dat al niet meer. Er komt heel veel tijd in de werkelijkheid voor in de plaats.”

