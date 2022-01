In de eerste schoolweek zijn de schoolbanken verrassend goed gevuld

Schooldirecteuren zijn over het algemeen tevreden over de eerste week sinds het einde van de schoolsluiting. In een peiling van de vakbond Algemene Vereniging van Schoolleiders AVS geeft 71 procent van hen aan dat de heropening goed of heel goed is verlopen. De zorg dat veel leerlingen in quarantaine moeten is voorlopig ook niet bewaarheid: 92 procent van de leerlingen was op school, volgens dezelfde peiling. Dat was half december nog 78 procent. Voor leraren zijn de absentiecijfers vergelijkbaar.

Achter die gemiddelden gaat wel een enorme variatie schuil. Zo werd de Amsterdamse basisschooldirecteur Marijke van Amersfoort deze week geconfronteerd met 12 afwezige personeelsleden. Wonder boven wonder heeft ze nog geen klas naar huis hoeven sturen. “Alles en iedereen staat voor de klas en we redden het net”, zegt ze vrolijk. “Ik ben in ieder geval blij dat we alle kinderen op school kunnen hebben, maar van achterstanden inhalen is in deze situatie geen sprake.”

Bizar.

Stand van zaken in ons team: 7 covid en 2 in Q. Allemaal opgelopen in de kerstvakantie. Waar is het veiliger? Misschien kun je nog beter gewoon op een school werken.... — Marijke v Amersfoort (@mvamersfoort) 11 januari 2022

Vervanging vinden voor afwezige leraren begint een steeds lastigere opdracht te worden. Van Amersfoort steekt er niet eens meer energie in, zegt ze. Volgens de rondvraag van de AVS zegt 49 procent van de directeuren nog vervanging te kunnen regelen. De anderen lossen het intern op of sturen een klas naar huis. Dat laatste gebeurde in deze eerste dagen op 17 procent van de scholen.

Intussen zijn er zorgen over volgende week, als moet blijken hoeveel leerlingen en medewerkers in de eerste schoolweek corona hebben opgelopen, of in quarantaine moeten omdat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet bleek. Daarbij is ook weer van belang hoelang die laatste groep in quarantaine moet. Verscheidene landen hebben die periode onlangs bekort. Vandaag zal het kabinet laten weten of dat ook in Nederland gaat gebeuren.

Wat de schooldirecteuren in ieder geval graag van het kabinet willen, is duidelijkheid over de komende periode. 88 procent vraagt om een langetermijnvisie voor corona op scholen. “Veel schoolleiders zijn het kortetermijn- en ad hoc-werken zat. Ze willen weten waar ze aan toe zijn”, zegt AVS-voorzitter Ingrid Doornbos.

Ook bij de VO-Raad, de koepel voor voortgezet onderwijs, leven zorgen. “Het is nog te vroeg voor een onderbouwd beeld”, zegt Stan Termeer van de VO-Raad, “maar als je kijkt naar de besmettingscijfers en de quarantaineregels, dan zullen er ongetwijfeld leerlingen en leraren niet op school zijn. We houden in de gaten wat dat betekent voor de continuïteit van het onderwijs.”

