In de appgroep van leraar Erik Ex kon Dennis Wiersma niet kapot

Erik Ex mocht hem wel, die Dennis Wiersma. De onderwijscolumnist van Trouw en leraar geschiedenis noemt hem ‘de beste onderwijsminister die we in tijden gehad hebben'. Uit een enquête bleek deze week dat een minderheid van de deelnemende leraren vertrouwen had in Wiersma. Maar Ex zag in zijn omgeving juist dat de VVD’er populair was onder collega's, al wil hij de woede-uitbarstingen en intimidatie waarvan Wiersma wordt beschuldigd niet bagatelliseren. “Maar mijn appgroepen met collega's gingen los donderdagavond. Veel mensen vinden het jammer dat hij vertrekt.”

Wiersma maakte woensdag zijn vertrek bekend. Ex ontmoette de minister drie keer, vooral vanwege Ex’ rol als verkozen leraar van het jaar. “Hij stond echt voor de leraren, wilde het onderwijs beter maken", is de indruk die Ex had. “Hij is jong, energiek, zette de schouders eronder. Anders dan zijn voorgangers die vaak op de winkel leken te passen of juist met een bizargrote onderwijsplannen kwamen, waar niemand op zat te wachten.”

Wiersma wilde een einde aan de ‘grote zak geld’ voor scholen

Onder schoolbestuurders was Wiersma een stuk minder graag gezien, zo was de indruk van Ex. Wiersma wilde meer zeggenschap over de besteding van onderwijsgeld, zo maakte hij in april bekend. Ook wilde hij meer naar de inbreng van leraren luisteren.

“Sinds de jaren negentig krijgen scholen een lump sum, een grote zak met geld, en gaan ze zelf over die besteding", legt Ex uit. “Wiersma wilde daar wellicht mee breken. Hij heeft de boel flink opgeschud. Zeer wenselijk in een sector waar de personeelstekorten oplopen en de commerciële markt steeds meer voet aan de grond krijgt. Ik was bij de presentatie van het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’, in een zaal vol schoolbestuurders. Daar voelde je wel dat de minister weinig populair was.”

Wiersma kwam in mei met een ander plan dat de woede van schoolbesturen wekte, om beginnende leraren meer baanzekerheid te geven. Schoolbesturen moeten volgens het plan minimaal 80 procent van het personeel in vaste dienst hebben en mogen maximaal 5 procent van hun budget uitgeven aan zzp’ers en uitzendkrachten. Een wetsvoorstel voor de bühne, riepen toen de koepels van schoolbestuurders. Landelijk lag het percentage vaste contracten immers al hoger dan die 80 procent.

‘Ze waren boos, dus waarschijnlijk had hij toch een punt’

“Gemiddeld was dat wel zo, maar dat percentage wordt niet overal gehaald", zegt Ex. “Dat de schoolbesturen zo boos waren, zegt ook wel dat Wiersma toch een punt had. Want als je er al aan voldoet, waarom zou je je dan zo druk maken?”

Ex had bovendien goede hoop dat Wiersma binnenkort zou komen met een aanpak van telefoons op scholen. Ex startte zelf een petitie om de smartphonegebruik in de klas te verbieden. Het ministerie werkte aan een beslissing daarover, zegt Ex. “Ik denk niet dat Wiersma met een verbod was gekomen, maar misschien wel met het besluit dat elke school een duidelijk beleid hiervoor zou moeten hebben. Dat is al meer dan wat er nu is.”

Het is de vraag wat er nu van dit soort plannen terecht komt, zegt Ex. “Ik heb het idee dat dit beleid van de persoon van Wiersma afhing, want dit zijn dingen die ik niet in het regeerakkoord of verkiezingsprogramma van de VVD zie. Dus het zou best kunnen dat het anders wordt met een nieuwe minister.”

