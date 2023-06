Ik had Wiersma graag het karwei af zien maken

Is Dennis Wiersma de eerste minister van onderwijs ooit die voortijdig opstapt? Terwijl ik me ministers van defensie herinner die verantwoordelijkheid namen voor werkongelukken waar ze niet bij betrokken waren en staatsecretarissen van financiën die vertrokken omdat fraudewetten die ver voor hun aantreden gemaakt waren te hard bleken te zijn, bleven alle ministers die ik meemaakte op het pluche zitten.

Er is geen minister opgestapt omdat het lees- en schrijfniveau is gedaald tot onder het Europees gemiddelde. Ook niet omdat 40 procent van de vacatures in het voortgezet onderwijs niet wordt vervuld en ook al niet omdat de kansengelijkheid al jaren daalt of dat er rapporten verschijnen waaruit blijkt dat onderwijsgeld ondoelmatig besteed wordt.

De minister stapt op, maar waarvoor eigenlijk?

Nu stapt er voor het eerst een op, maar ja, waarvoor eigenlijk? Over de klachten uit zijn ministerie is te weinig bekend om iets zinnigs te zeggen. Dat maakt het misschien wel extra zuur voor veel leraren. Wel was duidelijk dat Wiersma zei onorthodoxe maatregelen te willen nemen om de problemen in het onderwijs aan te pakken.

Ik had hem graag het karwei af zien maken. In het onderwijs druppelt beleid langzaam door, dus hij zou nog wel een extra kabinetsperiode nodig hebben. Wiersma onderkende dat het beleid in de afgelopen jaren te vaak is overgelaten aan ‘het veld’.

Dat veld bestond uit onzichtbare bestuurders zonder democratisch mandaat. Als ik met ze spreek blijken ze vaak het beste voor te hebben met het onderwijs. Sommigen zijn zeer bevlogen, maar vaak hebben ze vooral oog voor de paradepaardjes van hún scholen.

‘The buck stops here’

Ik ontmoette ooit een bestuurder die maar bleef vertellen over een racewagen die door haar leerlingen was gebouwd. Toen ik begon over het lerarentekort en dalende basisvaardigheden zei ze: ‘Daar hebben wij last van zoals alle besturen, alleen ík kan er niet zoveel aan doen’.

Wiersma maakte duidelijk waar uiteindelijk de verantwoordelijkheid lag. Ik vertel mijn leerlingen graag over het bordje dat de Amerikaanse president Truman op zijn bureau had staan: ‘The buck stops here’. Ofwel: hier kunnen geen verantwoordelijkheden meer worden doorgeschoven. Aan dit bureau worden uiteindelijk de beslissingen gemaakt.

Iets voor de vacaturetekst: het veld heeft een warm demander nodig

Hoe nu verder? Op de opleiding leer ik de leraren in opleiding over het concept van een ‘warm demander’. Een leraar die in verbinding blijft, maar toch veeleisend is naar leerlingen toe. Niet boos worden of gefrustreerd raken, maar ook niet je standaarden verlagen als leerlingen niet meewerken.

Wellicht iets voor de vacaturetekst voor Wiersma’s opvolger: een warm demander die verantwoordelijkheid durft te nemen voor onorthodoxe maatregelen.

Erik Ex (1987) is leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Hij schrijft elke twee weken een column. Lees zijn eerdere bijdragen hier terug.