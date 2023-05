‘Ik had bij de examens vooral stress omdat ik geen stress had’

Dit weekend daalt het besef langzaam in. Of eigenlijk nog niet helemaal. De middelbareschooltijd zit erop. “Eerst kon ik me niet voorstellen dat het ging beginnen en nu voelt het nog niet alsof het is afgelopen”, zegt Mijs, met enig ongeloof in haar stem. De afgelopen weken deed ze examen voor het vmbo, haar zus Lente voor de havo. Vrijdag was voor hen allebei de laatste dag.

Stress? Vooral omdat ik geen stress had

Hun gevoel: het was veel en soms erg moeilijk. De examens duurden lang, er moest veel geschreven of gerekend worden. En dat vergde veel concentratie. “Bij wiskunde zat er nog een super moeilijke opgave op het eind. Toen had ik heel veel dextro’s nodig om er een beetje bij te blijven”, vertelt Lente. Stress heeft ze verder nauwelijks gehad. “Ik had vooral stress over dat ik geen stress had.”

Voor Mijs waren Engels en economie flink lastig. “De stof die heel belangrijk was, kwam niet terug in het examen. Het leek wel of het natuurkunde was in plaats van economie.”

Zowel Lente als Mijs heeft de examens achteraf nagekeken, voor zover mogelijk. “Dat lukt niet bij alle vakken, want je weet niet precies wat ze wel en niet goed rekenen bij de open vragen”, zegt Mijs. Maar ze hebben er vertrouwen in dat straks de vlag uit mag.

Weekend is er vooral om bij te komen

Na het laatste examen aardrijkskunde ging Lente vrijdag met haar vriendinnen op stap. “Toch even vieren dat het erop zit.” Mijs was die ochtend al klaar, na het vmbo-examen beeldende vorming. Zij ging daarna gewoon naar huis. “Ik moest werken”, lacht ze. Dit weekeinde was er tijd om te relaxen in de tuin met vriendinnen, maar er is nog geen groot feest gevierd. “Je wilt eerst toch zeker weten dat je geslaagd bent”, vinden de zussen.

Om zich heen zien ze veel leeftijdgenoten rekenen en duimen dat de N-termen voor de verschillende vakken worden opgehoogd. Een N-term is de normering per vak. Als veel leerlingen slecht hebben gescoord en dus een lager cijfer hebben dan verwacht, wordt de N-term verhoogd. Andersom kan ook. Hierdoor kan je cijfer zomaar een paar decimalen worden opgehoogd. Of verlaagd.

N-termen, daar draait het nu om

Lente: “Ik ken veel mensen die afhankelijk zijn van het ophogen van de N-term om te kunnen slagen. Er worden veel klachten over de examens ingediend, omdat iedereen denkt dat er dan meer kans is dat de N-term wordt verhoogd.” Op 14 juni, de dag van de examenuitslag, maakt het Cito de definitieve N-termen bekend. Dus voor veel scholieren is het echt nog even nagelbijten.

Gaan ze tot het zover is het lanterfanten tot kunst verheffen? Of hebben de meiden andere plannen? “Ik ga deze week met mijn vader naar Ibiza”, lacht Lente. En Mijs met haar moeder naar Tenerife, om de afsluiting van hun schooltijd te vieren. En daarna? Mijs: “Ik verveel me kapot als ik drie maanden niets doe, dus ik ga werken.” Ook Lente gaat werken: geld sparen voor een feestvakantie met vriendinnen naar Albufeira. Voor de zekerheid pas gepland ná de herexamens.

185.000 eindexamenkandidaten Dit jaar namen in totaal zo’n 185.000 leerlingen deel aan de centrale examens vmbo, havo of vwo. Het vmbo leverde met 90.819 leerlingen de meeste examenkandidaten, voor het havo-examen gingen 55.074 leerlingen op en en aan het vwo-examen namen 39.935 leerlingen deel. Voor de kwaliteit en niveau van de examens is namens de overheid het College voor toetsen en examens verantwoordelijk.

