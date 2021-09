Ik ben het vernieuwende vuur kwijtgeraakt

De leerlingen liggen verdekt opgesteld, verspreid over het schoolplein. Twee leerlingen verschansen zich, gewapend met een katapult, achter een boom om hun tegenstanders uit te schakelen. Dit doen zij door de gloeilamp van het vijandige kamp kapot te schieten. De katapulten en pijl en boog zijn zelf in elkaar gezet in de werkplaats van de school. Voor de materialen moesten ze betalen en dus strategische keuzes maken met een vastgesteld budget.

Dit levende Risk-spel is ontwikkeld door leraren van Ad Astra, de school op de campus van Space X (het ruimtebedrijf van Elon Musk), waar letterlijk kinderen van raketgeleerden met en van elkaar leren. De school heeft slechts twee doelstellingen: de leerlingen moeten problemen leren oplossen én goede mensen worden. De cognitieve doelen zijn ondergeschikt.

Ik ben op studiereis naar Amerika. Helaas vindt de reis virtueel plaats vanuit een hotel in Nederland, maar het doel van de reis is leren van hoogbegaafdenscholen in de Verenigde Staten. Ik denk terug aan de studiereis naar Belgische freinet­scholen die ik ooit maakte. Op het hek voor de school stond: pas op voor de schoolkippen. Die liepen namelijk los op het terrein. Binnen waren kinderen met maatbekers en weegschalen pannenkoeken aan het bakken. En alles, álles wat er geleerd werd, was gerelateerd aan de praktijk.

Dertig kleuters

Ik was destijds enorm onder de indruk. Maar ik ben het vernieuwende vuur kwijt geraakt. Dat begon toen mijn dochter op de, zeer bewust gekozen, montessorischool aan haar lot werd overgelaten. In plaats van begeleiding naar de prachtige materialen zodat ze op haar eigen niveau zou kunnen werken was het één grote chaos in een klas met dertig kleuters waar de juf constant achter een weglopertje aan moest.

Het resulteerde in een ongelukkig kind dat in een hoek van het lokaal krastekeningen maakte ‘want dat doet iedereen in de kleuterklas’. Wat een verademing toen ze naar een degelijke protestante school overstapte met elf kleuters in de klas en een juf die zei: “Goedemorgen, hier staat het stoeltje met je naam en je mag vandaag aan tafel Geel dit knipwerkje maken”.

Duivels dilemma

De discussie tussen onderwijsvernieuwers en mensen die juist pal voor de kwaliteit van traditioneel onderwijs staan, is interessant. Waar ik enerzijds in vervoering raak wanneer ik een onderwijsvernieuwer hoor spreken over een compleet nieuw onderwijssysteem, raken Jaap Scheerens en Paul Kirschner in hun zojuist verschenen analyse Progressief Achteruit: Zwartboek over de last van slechte ideeën voor het funderende onderwijs bij mij een zeer gevoelige snaar. Eén tipje van de sluier: veel progressieve ideeën hebben meer kwaad dan goed gedaan.

In mij huist een duivels dilemma tussen onderwijsvisie en pragmatisme. Mijn beste en mooiste lessen maakte ik zonder methodes of boeken, maar als een kind in groep acht de tafels nog niet beheerst, heb je niets aan vernieuwende idealen. Dan moet er ouderwets gestampt worden.

