‘Ieder kind moet in 2030 een bevoegde leraar voor de klas hebben’

Ouders hebben het vaak niet eens door, zegt bestuurslid Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (Aob), dat hun kind les krijgt van een leraar die eigenlijk niet bevoegd voor die klas staat. Het kan gaan om een leraar die nog niet is afgestudeerd, een onderwijsassistent of een docent die een vak geeft waarvoor hij eigenlijk niet is opgeleid. “De school vangt een kind dan wel op, maar geeft niet het goede onderwijs waar het recht op heeft. Zo dalen de onderwijsresultaten en creëer je een cohort leerlingen dat minder kan dan de eerdere generaties.”

‘Als laatste strohalm’ hebben de Aob, ouderorganisatie Ouders & onderwijs en kinderrechtenorganisatie Defence for Children nu een manifest opgesteld om iedereen, “maar vooral politieke partijen”, ervan te overtuigen dat in 2030 ‘ieder kind een bevoegde leraar’ voor de klas moet hebben. Geeft de politiek niet thuis, dan willen belangengroepen het recht op goed onderwijs door een bevoegde leraar bij de rechter afdwingen op basis van het Kinderrechtenverdrag.

Een Urgenda-zaak in het onderwijs, heeft dat kans van slagen?

“We hopen natuurlijk eerst dat de politiek de keuze zal maken om dit manifest te ondertekenen en in acht jaar tijd zal willen toewerken naar een bevoegde leraar voor ieder kind. De Urgenda-zaak is daarbij een inspiratiebron. Wij hebben contact met meerdere advocaten en juristen om te kijken of een appel op het Kinderrechtenverdrag kans van slagen heeft, maar het is een ultimum remedium. Wat we ermee willen zeggen is: in 1997 was al duidelijk dat we nu met een enorm lerarentekort zouden zitten. Toch is er dertig jaar niets aan gedaan. Je kunt dit dus nu niet allen wijten aan de arbeidsmarkt; het is wanbeleid geweest. Dat moet stoppen.”

Zo ontevreden zijn jullie als Aob toch niet over de huidige onderwijsminister Wiersma?

“Nee, eindelijk is er een minister die wat wil en financieel ook wat kan. Hij werkt op allerlei manieren aan de bestrijding van het lerarentekort. Het gelijktrekken van de salarissen in het primair en voortgezet onderwijs is daar natuurlijk een goed voorbeeld van, maar ook werkdruk en opleiding van nieuwe collega’s heeft de aandacht. Het punt is alleen: wij hebben er absoluut geen vertrouwen in dat dit zo zal blijven. Het lerarentekort kan niet in een kabinetsperiode worden opgelost, dus je kunt er politiek niet mee scoren. Daarom willen wij zeker weten dat de overheid zich er in ieder geval tot 2030 aan committeert.”

Thijs Roovers Beeld Maartje Geels

Wat stellen jullie voor?

“Het begint allemaal met meten: hoeveel leerlingen hebben eigenlijk een onbevoegde leraar voor de klas? Scholen informeren ouders hier meestal niet expliciet over, je moet er zelf naar vragen. Natuurlijk is dat voor scholen ook lastig: ze hebben het al zo druk, problemen met ouders wil je voorkomen en je hebt ook nog een imago hoog te houden in de concurrentie met andere scholen. Het kabinet moet die verantwoordelijkheid overnemen en het probleem zelf in kaart brengen.

Zodra we weten wat de omvang van het probleem is, kunnen we ons doelen gaan stellen: hoeveel minder moet het tekort in 2025 zijn? En in 2028? Tref maatregelen en werk stapsgewijs toe naar nihil.”

Wat gaat dat kosten?

“Dat volgt later: eerst moet de politieke wil er zijn om ervoor te zorgen dat de toekomstige generatie net zo goed ontwikkeld is als de mensen die nu werken. Lukt dat niet, dan gaat ons dat als samenleving enorm veel kosten. Niet eerder hebben wij samengewerkt met een organisatie voor ouders én een voor kinderrechten, maar onze belangen zijn nu dezelfde. Je kunt hier ook niet op tegen zijn. Ik denk dus dat politieke partijen ons manifest wel gaan tekenen. En als ze dat niet doen? Dan is het ook duidelijk.”

