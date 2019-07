Hoogleraren: Slob straft het Haga Lyceum te hard

“Ik vind dat er verregaande conclusies worden getrokken”, zegt hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman van de Erasmus Universiteit. “Ik ben benieuwd, mocht dit besluit aangevochten worden bij de rechter, of het standhoudt. Er staat in de wet dat de sancties die toegepast worden evenredig moeten zijn met de overtreding die is begaan.”

Huisman refereert aan de passages over de ‘ongepaste en provocerende’ opstelling van de directeur van de school, Söner Atasoy, en de contacten van het bestuur met omstreden figuren. “Het rapport spreekt over mogelijke risico’s die er zijn, maar ik vind het niet erg hard”, zegt Huisman. “Zeker omdat de inspectie vervolgens concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat de school zich afzijdig houdt van de samenleving.”

Financiering

Het kritische rapport van de Onderwijsinspectie over het Haga Lyceum kwam donderdag naar buiten nadat de rechter daar goedkeuring voor gaf. Voor Slob was het rapport voldoende aanleiding een ‘aanwijzing tegen het bestuur’ in te zetten. Die maatregel komt erop neer dat bestuurders van een school op moeten stappen. Gebeurt dat niet, dan wordt de financiering stopgezet.

Tom Zwart, als hoogleraar cross-cultureel recht verbonden aan de Universiteit Utrecht en als lector aan de islamitische hogeschool Rotterdam, vindt dat Slob met twee maten meet. Acht maanden geleden oordeelde de inspectie nog positief over het Haga Lyceum in een conceptrapport dat in handen is van Trouw. Pas nadat de AIVD ‘ernstige signalen’ kreeg over de islamitische school omdat leerlingen zich zouden laten beïnvloeden door ‘richtinggevende personen’, kreeg de inspectie opnieuw de opdracht onderzoek te doen. Voor het laatste rapport is de Onderwijsinspectie naar eigen zeggen dieper gaan graven. Dat rapport verschilt zo’n beetje op alle onderdelen van het eerste.

Zwart: “Slob heeft nooit uitgelegd hoe de twee rapporten zich tot elkaar verhouden. Zelfs als hij zou vinden dat het bestuur niet voldoende doet om de kwaliteit van het onderwijs te herstellen, dan zijn er minder verregaande maatregelen. Ga eens met het bestuur overleggen. Dat gebeurt niet, hij zet direct de zwaarste maatregel in.”

Burgerschapsonderwijs

Naast de zorgen over het ingrijpen van Slob, hebben de onderwijsexperts ook kritiek op het rapport. “De inspectie moet duidelijk maken wanneer het toetst aan de wet, en wanneer zij eigen opvattingen naar voren brengt. Dat is hier niet gebeurd”, zegt Paul Zoontjens, als hoogleraar onderwijsrecht verbonden aan Tilburg University. Hij doelt op de passages over de opstelling van bestuurder Atasoy. “In de wet staat geen bepaling die dit gedrag veroordeelt.”

Ook refereert Zoontjens aan het burgerschapsonderwijs dat volgens de inspectie tekortschiet op de school. “Er ligt een duidelijke uitspraak van de Raad van State die zegt dat de inspectie mag zeggen of er wel of geen aandacht wordt besteed aan burgerschap, maar niet in welke mate.” Zwart vult aan: “Als dit rapport de maat wordt voor het burgerschapsonderwijs, kunnen andere bijzondere scholen in Nederland hun borst nat maken”.

Minister Slob wijst er in een interview met deze krant op dat er veel meer speelde bij de school dan gebrekkig burgerschapsonderwijs en de opstelling van het bestuur. “De sluiting had ook betrekking op het bestuurlijk handelen, zelfverrijking en belangenverstrengeling. Dat is op zichzelf al voldoende grond om tegen de school op te treden.”

Volgens Slob heeft de rechter bij het kortgeding over het inspectierapport ook gekeken naar de passages over burgerschap, en besloten dat het zo naar buiten mocht. “Het klopt dat de school van tijd tot tijd activiteiten ontplooide die je daaronder kunt scharen. Maar er valt veel op te merken over hoe de school zijn leerlingen voorbereidt op de samenleving.”

