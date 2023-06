Hoogbegaafde leerlingen geven advies: ‘Praat niet over ons, maar mét ons’

Het werd een nogal grondig profielwerkstuk. Met 130 pagina’s is het dikker dan menig andere eindopdracht op de middelbare school. Vwo’ers Paul (16) en Keete (17) wilden uitzoeken hoe onderwijs beter kan worden voor hoogbegaafde leerlingen, zoals zijzelf. Het werkstuk werd bekroond met de Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Paul en Keete interviewden experts, namen meer dan tweehonderd enquêtes af onder hoogbegaafde leerlingen en hun ouders, en verrichtten uitgebreid literatuuronderzoek. Dat leidde tot tien gouden regels. “De eerste is de belangrijkste,” vindt Paul. “Zorg voor parate kennis in het gehele docententeam, zodat zij kinderen tijdig herkennen en erkennen in hun behoeften. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar docenten weten vaak weinig over hoogbegaafdheid. Als alle docenten op jouw school een half uur zouden besteden aan het nadenken en lezen over wat hoogbegaafdheid werkelijk inhoudt, zou dat al een verschil maken.”

Naar iemand die negens haalt wordt niet omgekeken

Het is geen onwil, maar scholen beschikken simpelweg niet over de juiste kennis en materialen met betrekking tot hoogbegaafdheid, denken de leerlingen. Zo haalde de mentor van Keete vorig jaar een informatieve brochure tevoorschijn met de titel ‘Help, mijn leerling is hoogbegaafd.’ “De nadruk ligt op het negatieve”, zegt Keete, “alsof hoogbegaafde leerlingen het de docent alleen maar moeilijker maken.”

Ondanks een 9,7 voor het profielwerkstuk is Keete niet geslaagd voor het vwo-examen. “Leraren denken: ‘Waarom zouden we iemand die doorgaans negens haalt vragen hoe het gaat?” Maar Keete had wel hulp nodig, zegt ze. “Hoogbegaafde leerlingen hebben soms moeite met het leren leren. Tijdens mijn eindexamens ging het mis, omdat ik niet wist hoe ik moest leren en er niemand was die me hielp.”

Paul slaagde wel, één acht en voor de rest alleen maar negens. Maar ook hij had graag meer ondersteuning gehad. “Iedereen verwacht dat je een soort superwonderkind bent dat nooit hulp nodig heeft. Hoewel ik uitblink in sommige vakken en hoge cijfers haal, miste ik toch emotionele ondersteuning en hulp met leren. Zelfs wanneer het minder goed met me ging, dachten docenten vaak: ‘Hij redt zich wel of komt vanzelf weer boven drijven.’”

Praat met ons, niet over ons

Keete kiest een andere ‘gouden regel’ die er voor haar uitspringt: ‘Praat niet over de leerling, maar met de leerling over welke ondersteuning nodig is.’ “Tijdens de interviews met leerlingen hoorden we verhalen die veel heftiger waren dan onze eigen ervaringen. De meeste leerlingen werden pas door ons voor het eerst gevraagd naar hun eigen behoeften en problemen.”

Want wie negens haalt, belandt niet gauw voorin de klas, waar de docent de meeste aandacht kan geven en door kan vragen. Keete haalt het voorbeeld aan van een docent die het anders doet. “Ze vormt koppels van leerlingen en rouleert de opstelling telkens. Zo heeft ze in elke les een nieuw koppel vooraan zitten. Zo kan ze door het jaar heen met de hele klas communiceren, hoogbegaafde leerlingen herkennen en alle leerlingen ondersteunen.”

Paul en Keete winnen met de KNAW-onderwijsprijs elk een studiebeurs ter waarde van 2000 euro voor het eerste collegejaar. Leuk, maar nog mooier zou zijn als hun ideeën in de praktijk worden gebracht, vinden ze. “Ik ben vooral blij om de extra publiciteit en aandacht voor het onderwerp. Dat sluit aan bij ons doel om het verhaal gehoord te krijgen”, zegt Paul. Het volledige profielwerkstuk en de tien gouden regels worden gepubliceerd op de website van de KNAW.

