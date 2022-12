Hoogbegaafd, en toch faalde Lola op de mavo: ‘Ik wilde er zo graag bij horen dat ik een typetje speelde’

Hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen passen soms op geen enkele school. Ze komen daarom thuis te zitten.

De 16-jarige Lola uit Helmond is hoogbegaafd, maar haalde de laagste cijfers op de mavo. In de klas kon ze de simpelste vragen, ondanks haar uitzonderlijk hoge IQ, niet beantwoorden. “Bij elke vraag die werd gesteld, kreeg ik acht goede antwoorden in mijn hoofd”, legt Lola uit. “Als ik het probeerde uit te leggen klopte mijn redenering wel, maar was het niet wat ik had moeten zeggen. Ik was het daar dan niet mee eens en kreeg overal ruzie.”

Twee jaar geleden stopte ze met school nadat ze opnieuw was blijven zitten in de tweede klas. Na een jeugd vol problemen, inclusief depressie en zelfmoordpogingen, probeert ze nu op te krabbelen bij Spirare, een organisatie die hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen helpt hun weg te vinden in de maatschappij. Op de campus in het Limburgse dorp Heibloem krijgt Lola de juiste begeleiding. Ze heeft vrijstelling van de leerplicht gekregen en betaalt de organisatie via het persoonsgebonden budget dat ze van haar gemeente krijgt.

Het lijkt niet op school

Op de plek waar ze nu zit lijkt niks op het schoolsysteem waarin ze vastliep. Ze speelt op de campus veel piano, schrijft teksten en hoopt later iets in de muziekindustrie te doen. “Liedjes schrijven werkt als therapie voor mij”, zegt Lola. “Ik heb hier weer zin in het leven gekregen. Er zijn ook jongeren die auto’s en computers ontwerpen en hier een baan creëren die nog niet bestond.”

Zaterdag vraagt het instituut Spirare met een manifestatie in Utrecht aandacht voor kinderen zoals Lola die hun plek niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. De campus verkeert in financiële nood; om open te blijven is een kwart miljoen euro nodig.

Hoeveel kinderen zoals Lola er in Nederland zijn, is niet duidelijk. Schattingen van de aantallen jongeren die vanwege deze problemen thuiszitten, lopen uiteen van 5000 tot 15.000. Het probleem speelt al jaren en de overheid krijgt er amper grip op.

Thuiszitterspact faalde volledig

In 2016 sloot het ministerie met de scholen en gemeenten een ambitieus thuiszitterspact, dat thuiszitters vanaf 2020 verleden tijd zou moeten maken. Dat faalde volledig. Voor iedere jongere die een school wist te vinden, kwam er een nieuwe thuiszitter bij.

Minister Wiersma van onderwijs trekt nu 15 miljoen euro uit om de impasse te doorbreken. Het geld gaat naar steunpunten die ouders en jongeren moeten helpen een passende plek op school te vinden.

Het is een stap in de goede richting, denkt Bart Frumau-Luckman van Spirare. Maar dan moeten ze daar wel weten hoe ze met deze jongeren moeten omgaan, zegt hij. “Die kennis ontbreekt vaak. Wij zijn een van de weinige plekken in Nederland waar ze terechtkunnen. De verhalen zijn schrijnend. Ik heb regelmatig huilende ouders aan de lijn.”

Frumau-Luckman vertelt over een jongen van twaalf die met zijn moeder vanuit Drachten naar Limburg. “Sommige gezinnen verhuizen om bij ons te kunnen komen. Anders kan hun kind helemaal niet naar school.”

Toneelstukje in de klas

Voor Lola kwam de hulp wel op tijd. Ze zat uiteindelijk maar twee maanden thuis. Maar het was nog veel beter geweest als ze al op de basisschool op een andere manier was geholpen, denkt ze. Toen ze zeven jaar oud was, werd de concentratiestoornis ADD vastgesteld en bleek Lola hoogbegaafd te zijn. “Ik zat als kind alleen maar te dromen. Ik had zo’n rijke fantasie dat ik last kreeg van paniekaanvallen. Ik werd bang van mijn eigen fantasieverhalen.”

In de laatste drie jaar van de basisschool voerde ze naar eigen zeggen praktisch niks uit. Op de middelbare school ging ze zich als een clown gedragen in de hoop dat klasgenoten haar leuk vonden. “Ik wilde er zo graag bij horen dat ik een typetje speelde in de klas. Dan zocht ik ruzie met leraren en begon iedereen te lachen.”

Het toneelstukje brak haar twee jaar geleden op. Ze werd depressief en kwam haar bed niet meer uit. “Ik heb meerdere pogingen gedaan om mijn leven te beëindigen. Zo diep heb ik gezeten. Dat laat zien hoe heftig het kan zijn als je nergens thuis lijkt te horen.”

Weinig leerkrachten hadden volgens Lola nog het geloof dat het wat met haar zou worden. Behalve die ene wiskundeleraar die, toen ze van school ging, nog benieuwd was hoe het daarna zou gaan. “Daar heb ik af en toe nog contact mee. Hij volgt me nog een beetje.”

