Hoezo lerarentekort, denkt deze docent aardrijkskunde

Hoezo lerarentekort? Dat is de gedachte die de afgelopen jaren regelmatig door het hoofd schoot van Emiel Weber (33), docent aardrijkskunde in Groningen. Het had niet veel gescheeld of hij had het onderwijs verlaten.

De leraar vond op de valreep toch nog een baan voor het komende schooljaar. Hij kreeg twee keer achter elkaar een jaarcontract op de havo/vwo-school waar hij het enorm naar zijn zin had. Hij was daar graag gebleven, ook al moest hij zijn baan van 0.65 fte aanvullen met hr-werkzaamheden bij een stichting om rond te komen.

Geen ruimte voor vast contract

Na twee jaarcontracten is de werkgever verplicht docenten een vast contract te geven, en die ruimte was er niet. Dus moest Weber op zoek naar een andere baan. Dat bleek, ondanks een structureel lerarentekort, nog knap lastig. In zijn regio zijn de tekorten minder groot en in zijn vakgebied aardrijkskunde worden er niet zoveel leraren gezocht. Het had voor Weber geen zin om te solliciteren op functies bij dezelfde scholenkoepel omdat ze hem daar verplicht waren een vast contract te geven.

Daardoor vielen er 13 scholen in Groningen en Haren af. Weber zocht ongeveer twee maanden naar een geschikte plek en kwam uiteindelijk bij een vmbo-school in het dorpje Siddeburen terecht op een half uur rijden van zijn woonplaats. Per september geeft hij daar aardrijkskunde in combinatie met levensbeschouwing, een aanstelling van in totaal 0,8 fte.

Hoe plannen werken in de praktijk

Als het niet was gelukt, had Weber het onderwijs wellicht verlaten. En hij had zich vier jaar geleden juist laten omscholen van kok tot leraar met het oog op de toekomst. In het onderwijs zou altijd werk zijn, dacht hij. “Bij de stichting waar ik naast mijn baan als leraar werk had ik zo meer uren kunnen maken. Ik kijk altijd verder. Misschien heb ik over twee jaar opnieuw hetzelfde probleem.”

Het ministerie van onderwijs hoopt de uitstroom van leraren te beperken met een plan waarbij scholen docenten na een jaar al een vaste aanstelling moeten geven. Weber vraagt zich af of dat zijn situatie gaat verbeteren. “Er worden vaak leuke plannen bedacht, maar ik vraag me af of het werkt. Door de regel dat ik maar twee jaarcontracten kon krijgen, moest ik ook eerder weg.”

