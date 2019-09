Hoe werf je leraren voor de moeilijkste scholen?

Nu leraren de banen voor het uitkiezen hebben, ontvouwt zich een pijnlijke realiteit: juist op de scholen met de kwetsbaarste leerlingen is het lerarentekort het grootst. Scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, hebben vijf keer zoveel last van het lerarentekort als scholen met overwegend autochtone leerlingen, concludeerde de Onderwijsinspectie eerder dit jaar. Ook scholen met een ‘complexe leerlingenpopulatie’, met veel kinderen met leerproblemen, hebben moeite om genoeg leraren te vinden. Dat versterkt de verschillen tussen scholen en werkt ongelijke kansen in de hand.

Een zorgelijke ontwikkeling, vinden eigenlijk alle partijen in het onderwijs. Maar hoe los je het op? De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman pleitte deze week in deze krant voor een onorthodoxe maatregel: een hoger salaris voor leraren op scholen die veel kinderen met een taalachterstand of leerproblemen hebben. Deze leraren kunnen volgens haar ‘het meeste verschil maken’ en verdienen dus een hoger loon.

Differentiëren in salaris

Volgens het ministerie van OCW staat het schoolbesturen al vrij om dit te doen, maar maken ze in de praktijk weinig gebruik van de mogelijkheid om leraren op moeilijke scholen meer te betalen. Minister Slob (onderwijs) wil zich niet uitspreken over de wenselijkheid van zo’n maatregel, maar laat de keuze bij de scholen. “Schoolbesturen kunnen allerlei redenen hebben om te differentiëren in salaris”, zegt een woordvoerder. “Bijvoorbeeld als een school het moeilijk heeft door personeelswisselingen en het wenselijk is om iets extra’s te doen.”

De PO-Raad wil niet te veel stelling nemen, maar is niet direct enthousiast over het plan. Zo’n maatregel kan voor scheve ogen zorgen, zegt een woordvoerder van de vereniging van basisschoolbesturen. “In het onderwijs heerst een democratische cultuur. Bovendien pomp je zo uiteindelijk het probleem rond: de leraren die je voor scholen met complexe leerlingen werft, haal je elders weg.”

Gewichtenregeling

Onderwijsvakbond AOb is het daar niet mee eens. “Ik kan de wethouder in grote lijnen volgen”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen. “Wij vinden: je moet scholen met een aantoonbare leerlingenpopulatie met achterstanden in staat stellen om hun docenten beter te belonen. Dat kán volgens de cao ook. De criteria die je als bestuur kunt aanhouden zijn dezelfde als die in de gewichtenregeling, die bepaalt hoe groot de veronderstelde achterstand van een leerling is.”

Ook in Den Haag komen scholen met ‘makkelijkere’ leerlingen sneller aan personeel, zegt Ewald van Vliet. Hij is directeur van Lucas Onderwijs, met bijna vijftig basisscholen in de Haaglanden. Toch ziet hij weinig heil in salarisdifferentiatie per school, omdat het lastig is om een grens te trekken. “Het is een heel complex samenspel van criteria”, zegt hij. “Wij doen het niet. Bovendien is het probleem dat er onder aan de streep te weinig leraren zijn. Met zo’n maatregel creëer je een waterbedeffect.”

Een zinniger maatregel is volgens hem niet het lokken van leraren naar ‘moeilijke’ scholen met een hoger salaris, maar het opkrikken van de gehele instroom.

Het hoogste loon voor de moeilijkste klas

Het water staat Amsterdamse basisscholen aan de lippen, zegt onderwijswethouder Marjolein Moorman, en daar zijn vooral de kwetsbaarste kinderen de dupe van. Zij vindt daarom dat scholen moeten differentiëren in salaris. “Je wilt de beste leraren op de scholen waar ze het hardst nodig zijn. We willen een ­hoger salaris voor leraren die de zwaarste opgave hebben.”