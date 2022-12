Hoe voorkom je hoogoplopende decemberstress?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Vandaag: ouders die het te druk hebben of kinderen die oververmoeid en overprikkeld zijn: hoe bewaar je de rust in de drukke decembermaand?

December is amper begonnen en veel gezinnen lopen op hun tandvlees. “Het sinterklaasfeest was gezellig, maar zorgde voor behoorlijk wat spanning bij onze kinderen van 5 en 7 jaar. Nu zijn mijn man en ik razend druk op het werk en tegelijkertijd moet er thuis veel gebeuren aan voorbereidingen voor de feestdagen”, vertelt een vermoeide moeder. “Ook staat er van alles op het programma aan kerstshows, een familieborrel en kerstvieringen op school. Daarnaast hebben natuurlijk het WK voetbal nog, dat we ook graag willen kijken.”

Dan kun je maar beter uitgerust zijn, maar het tegenovergestelde is waar. “We zijn moe. En onze kinderen ook. De afgelopen jaren was december relatief rustig vanwege corona en de bijbehorende maatregelen. Maar nu alles weer doorgaat, merken we hoeveel energie dat kost. We proberen in elk geval de speelafspraakjes te beperken en op tijd te gaan slapen. Maar ze gaan natuurlijk wel gewoon naar school en de opvang. Als we thuis zijn kunnen ze zich moeilijk vermaken, ik vermoed door alle prikkels. Eigenlijk hebben ze alleen zin in een beeldscherm. We hebben allemaal een korter lontje, maar we zullen het toch moeten zien te redden. Hoe komen we december door zonder stress en boze buien?”

Knutselmiddag overslaan

Stress, oververmoeidheid, te veel prikkels. Dat wil je niet voor je kind, maar ook niet voor jezelf. Want het probleem is: als ouders stress of een kort lontje hebben, dan heeft dat ook zijn weerslag op de kinderen. “Veel mensen nemen zich voor het dit jaar echt anders te doen, maar voor ze het in de gaten hebben zitten ze opnieuw met klotsende oksels bij de kerstboom”, zegt psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse.

Dus hoe gezellig al die feesten en activiteiten ook zijn: maak keuzes en durf nee te zeggen. De kerstknutselmiddag bij het tuincentrum hoeft echt niet per se. “En realiseer je dat de dingen die je wel wilt of moet doen niet allemaal even perfect uitgevoerd hoeven te worden”, zegt Annelies Bobeldijk van WOW opvoedcoaching. “Het is heus niet erg als je kind pannenkoeken uit een pak meeneemt naar het kerstdiner op school, in plaats van een stapel zelfgebakken pannenkoeken. Ouders moeten de lat niet altijd zo hoog leggen, zeker niet als er al veel van hen wordt gevraagd.”

Regelmaat handhaven

Om een helder overzicht te krijgen, kun je een decemberplanner maken. Akse: “Schrijf op wat er allemaal staat te gebeuren en wanneer je daarvoor voorbereidingen moet treffen. Het kerstdiner op school, de familiekerstborrel, de kerstshow van de kinderen. Zo’n planning helpt ouders, maar ook de kinderen.”

De opvoeddeskundigen raden aan om thuis alles verder zo gewoon mogelijk te laten verlopen. Kinderen op tijd naar bed, gezond eten en zorgen voor de nodige rust. Door de regelmaat thuis zal je kind beter om kunnen gaan met de drukte op school. “Dat de kinderen wat vaker op een beeldscherm willen, is heus geen ramp”, stelt Bobeldijk gerust. “Als het jou als ouder helpt omdat je dan boodschappen voor het kerstdiner kunt bestellen, dan mag dat best. Al kun je afspreken dat ze niet urenlang vlogs gaan kijken, maar bijvoorbeeld naar de filmpjes van Freek Vonk.”

Lekker thuisblijven

Akse vindt een beeldscherm niet per se de oplossing. “Het geeft je kind namelijk niet echt de rust die het nodig heeft. Daarvoor kun je echt beter samen naar het bos gaan of een spelletje doen.”

Positieve aandacht geven en gezelligheid creëren, maar dan moet je daar wel tijd voor hebben natuurlijk. Er is één geluk: het wordt vanzelf kerstvakantie en dan hebben de kinderen in elk geval tijd om weer een beetje bij te komen. “Je hoeft niet al te veel te plannen”, zegt Bobeldijk. “Na al die weken van activiteiten en drukte is het voor iedereen goed om weer tot rust te komen. Beperk het aantal uitstapjes en blijf gewoon lekker wat meer thuis.”

