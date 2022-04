Berichtjes en meldingen op de smartphone zijn maar moeilijk te weerstaan. Voor jong en oud. Hoe leer je je kind hier verstandig mee omgaan?

Kinderen zijn tegenwoordig steeds jonger als ze een eigen smartphone krijgen. “Onze zoon, net 10 jaar, is de trotse eigenaar van een (oude) telefoon. Veel kinderen in zijn klas hadden er al eentje en toen wilde hij natuurlijk ook. Zo kan hij alvast oefenen met alles wat zo’n ding te bieden heeft”, vertelt zijn vader.

Hij vult aan: “Laten we zeggen dat hij de smaak te pakken heeft. Hij reageert op elk geluidje en berichtje dat binnenkomt. En dat is nogal wat: hij krijgt met gemak 120 appjes in de klassenapp, wordt na school een keer of 20 gebeld door zijn klasgenootjes en dan zijn er ook nog games waar meldingen van binnenkomen. Ook stuurt hij zelf fanatiek berichtjes naar bijvoorbeeld opa en oma. Al met al is het nogal… overweldigend.”

Zijn ouders hebben regels opgesteld over het gebruik van zijn mobiel: niet meer dan een uur per dag. “Maar binnenkomende berichtjes of telefoontjes krijgen toch steeds zijn aandacht. Hoe leer je een kind verstandig omgaan met een telefoon? Kan een kind zichzelf begrenzen, of is dat vooral iets dat wij moeten doen voor hem?”

Kinderen steeds jonger aan de smartphone - dat heeft ook voordelen

“Tot een paar jaar geleden zag je dat kinderen meestal een smartphone kregen als ze naar de middelbare school gingen, nu is dat vaak al een paar jaar eerder”, ziet psycholoog Tamar de Vos van Opvoedadvies.nl. “Het is moeilijk om de druk te weerstaan als ‘iedereen er al eentje heeft’.” Volgens De Vos heeft een smartphone op jonge leeftijd ook voordelen. “Je kunt dan het smartphonegebruik namelijk nog heel goed sturen, afspraken maken en bepaalde gewoontes aanleren.”

Wanneer je besloten hebt dat je kind een telefoon mag, dan is het goed je te realiseren dat je met het enkel geven van de smartphone en uitleggen hoe het werkt - wat eigenlijk nooit nodig is, dat weten ze prima en ontdekken ze ook wel zelf - echt te kort schiet.

Onderdeel van de opvoeding

“Soms voelen ouders schroom om zich te ‘bemoeien’ met het gebruik van een smartphone, maar het is onderdeel van de opvoeding”, vindt psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse. “Je geeft je kind ook geen fiets met de boodschap dat hij moet trappen en sturen, om hem vervolgens zo de weg op te sturen. Je leert hoe het werkt, hoe je een fiets veilig gebruikt en waar je allemaal op moet letten in het verkeer. Zo hoort dat ook bij het gebruik van een smartphone.”

Al voordat je kind een smartphone krijgt, zul je afspraken moeten maken over de regels. De Vos: “Bijvoorbeeld over hoe lang je kind per dag op de telefoon mag of wanneer de telefoon zeker uitgaat, zoals tijdens het eten of een uur voor bedtijd. Grenzen stellen is nodig.”

Akse: “Kijk af en toe mee met wat je kind doet. Je kunt de regels natuurlijk gaandeweg bijstellen, aanscherpen of juist losser maken.”

Meldingen per app instellen

Voor kinderen en pubers (ook voor volwassenen trouwens) blijft het lastig om weerstand te bieden aan de verleidingen van de smartphone. Juist ook het sociale aspect. Elke WhatsApp is een bevestiging dat je gezien wordt.

“De groepsdruk en de behoefte erbij te horen, zorgen dat ze al gauw het gevoel hebben dat ze overal op moeten reageren”, zegt De Vos. “Terwijl minstens 90 procent van de berichten niet om een onmiddellijke reactie vraagt. De ‘Fear Of Missing Out’, de angst dat je iets belangrijks mist als je even niet online bent, kan groot zijn. Je kunt je kind leren dat het niet onbeleefd is als je niet meteen op een grappig kattenfilmpje reageert.”

Als het moeilijk blijft om de bliepjes en piepjes te negeren, is het een optie om deze uit te zetten. Dat kun je per app apart instellen. “Natuurlijk moeten ouders ook naar hun eigen gedrag kijken. Reageer jij zelf ook op elke melding? Lukt het jou om je telefoon af en toe weg te leggen?”, vraagt Akse. “Je kind leert beter met alle verleidingen van de telefoon om te gaan, wanneer het van jou als ouder een goed voorbeeld krijgt.”

