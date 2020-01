Hoe ver kan Slob nog gaan met het Haga Lyceum?

Daar gaan we weer, moet minister Slob (onderwijs) gedacht hebben. Opnieuw tikte de rechter hem deze week op de vingers voor zijn bemoeienis met het Haga Lyceum. Slob had het bestuur van de islamitische middelbare school niet mogen opdragen om te vertrekken, constateerde de rechter. De wet biedt daarvoor ‘onvoldoende basis’. Nederland kent een verregaande vrijheid van onderwijs, en politici staan daardoor soms tegen wil en dank aan de zijlijn.

De uitspraak is teleurstellend voor Slob, die vindt dat er op de Amsterdamse school sprake is van ‘ernstig bestuurlijk tekortschieten’. Hij droeg het bestuur vorig jaar op te vertrekken na een kritisch inspectierapport waarin melding werd gemaakt van gebrekkig financieel beheer en burgerschapsonderwijs. Dat rapport was het resultaat van nader onderzoek nadat de AIVD en de Nationaal coördinator terrorismebestrijding aan de bel trokken over ‘antidemocratische tendensen’ op de school. Van die ontwikkelingen is in de praktijk weinig gebleken, stelt de rechtbank, die daarmee indirect ook de inlichtingendiensten bekritiseert.

De uitspraak laat zien dat Slob opnieuw zijn hand heeft overspeeld. Dat gebeurde eerder toen hij dreigde om de geldkraan dicht te draaien als het bestuur niet tijdig zou vertrekken. De Raad van State floot hem terug, want volgens Slobs eigen regels mag dat alleen stapsgewijs.

Ongemakkelijk gevoel

Het is een pijnlijke optelsom voor de ChristenUnie-minister. De vrijheid van onderwijs, die hij juist zo hoog in het vaandel heeft, zet hem in dit geval buitenspel. Artikel 23 van de Grondwet laat veel ruimte aan scholen om hun eigen onderwijs in te richten en de minister stelt te hoge eisen aan het schoolbestuur als het gaat om het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, stelt de rechtbank. Heeft de minister zijn eigen wetten niet scherp of probeert hij buiten de lijntjes te kleuren? Slob wil niet reageren op inhoudelijke vragen. Wel schreef hij op Twitter dat het hem een ‘ongemakkelijk gevoel’ geeft dat hij niet mag eisen dat het bestuur van de school opstapt. Volgens Slob is er nog altijd sprake van ‘anti-democratisch’ en ‘anti-integratief’ gedachtegoed en is het niet in het belang van leerlingen dat het bestuur aanblijft. Directeur Söner Atasoy noemt de uitspraak van de rechtbank juist een ‘winst voor de rechtsstaat’.

De rechtbank oordeelt dat we niet mochten eisen dat bestuur CHL opstapt. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel. Rechtbank constateert namelijk dat er ruimte is in deze school voor personen met een anti-democratisch en anti-integratief gedachtengoed. AIVD waarschuwde daar al voor. — Arie Slob (@arieslob) 20 januari 2020

Slob laat het er niet bij zitten. Hij gaat niet alleen in hoger beroep, maar haalt ook de teugels aan met een nieuw wetsvoorstel burgerschapsonderwijs dat inmiddels bij de Tweede Kamer ligt. Daarin staat dat scholen ‘actief burgerschap’ en ‘sociale cohesie’ moeten bevorderen door leerlingen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bij te brengen. In de toelichting noemt Slob vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, tolerantie en verantwoordelijkheid als de verplichte kern van het burgerschapsonderwijs. Op die manier hoopt hij scholen in de toekomst tot de orde te kunnen roepen.

Of hij na eventuele goedkeuring van het wetsvoorstel opnieuw zijn pijlen op het bestuur richt, daar wil Slob niet op vooruitlopen. Het hoger beroep gaat volgens de advocaat van het Haga nog minstens een half jaar duren. Tot die tijd trekt de minister vooralsnog aan het kortste eind.

