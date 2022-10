Hoe noemt mijn kind een nieuwe partner van zijn gescheiden grootouders?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers.

Opa en oma zijn gescheiden, hoe noemen mijn kinderen een nieuwe partner? Gewoon ‘opa’ of ‘oma’, of toch iets anders? De vraag houdt Merel Kerremans al jaren bezig. Zij is gespecialiseerd in scheidingen en samengestelde gezinnen en schreef samen met filosoof Corrie Haverkort Mijn kleinkind, jouw kleinkind. Het boek gaat over stiefgrootouders en de lastige situaties en vragen waar zij tegenaan lopen.

Hoeveel stiefgrootouders worstelen met dit soort vragen is niet duidelijk. Wel bekend is dat in 2017 ruim 20 procent van de kinderen in Nederland woonde in een samengesteld gezin met ten minste één stiefouder. Het ligt voor de hand dat een grote groep kinderen dus ook te maken heeft met gescheiden grootouders.

Verjaardagskaart

Om wrevel te voorkomen tussen ouders, grootouders en nieuwe partners, is goede communicatie belangrijk, zegt Kerremans. “De grootste valkuil is dingen niet bespreken. Dan loop je tegen onuitgesproken behoeftes of grenzen aan.” Als voorbeeld noemt ze een verjaardagskaart, waaronder de nieuwe partner van de grootouder plots ‘van opa en oma’ schrijft. Is zoiets vooraf niet besproken, dan kan het bij de ouders van het kind voor ongemak opleveren als de nieuwe partner die titel claimt. Zij voelen waarschijnlijk ook enige loyaliteit naar de oorspronkelijke opa of oma.

Het omgekeerde komt ook voor, weet Kerremans uit de praktijk. “Zo kan het gebeuren dat de nieuwe partner van de grootouder helemaal geen opa of oma genoemd wil worden, maar gewoon met de eigen naam wil worden aangesproken. Stiefgrootouders zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik ben jouw oma of opa niet’. Dat is heel pijnlijk voor het kleinkind en zijn of haar ouders.”

Als deze zaken onuitgesproken blijven kan dit leiden tot conflicten tussen ouders, grootouders en hun nieuwe partner. In het ergste geval kan de relatie helemaal verziekt raken. Iets minder extreem, maar ook onwenselijk, is dat de ouders het contact met de grootouder en de nieuwe partner vermijden. Kerremans: “Die ouders denken: er is al genoeg gedoe geweest rondom de scheiding. Ik ga het contact liever uit de weg.”

Nieuwe rollen

Het is de verantwoordelijkheid van ouders, grootouders en stiefgrootouders om samen te overleggen hoe zij de nieuwe rollen willen invullen. Volgens Kerremans kan je dat niet aan het (klein)kind overlaten. “Kinderen volgen wat volwassenen hen voordoen, een duidelijke afspraak is dus essentieel in dergelijke gezinssituaties.”

Kerremans benadrukt dat als ouders, kinderen en (stief)grootouders goede afspraken maken, iedereen het beste af is. “Het kind plukt de vruchten van duidelijke communicatie. Wanneer iedereen open communiceert, kan het over liefde gaan, en over wat het beste is voor het kind. Dat is uiteindelijk wat iedereen wil.”

