Hoe mijn neefje uit groep vijf alle sommen op het niveau van groep acht goed had

We gaan op familieweekend. In de familieapp wordt een ontstoken vinger van een neefje aangekondigd. ‘Wie kan er nog een steriel mesje regelen? En neem ook wat antibiotica mee.’ Dat klinkt misschien wat ongebruikelijk voor andere families, maar wij zijn nu eenmaal van oudsher gewend om met onze eigen kwaaltjes af te rekenen.

Mijn vader kwam namelijk uit een artsengezin. Dit had tot logisch gevolg dat wij nooit naar een dokter hoefden. En al was mijn vader slechts een dokterszoon zonder medische kwalificaties, toch waagde hij zich geregeld aan een diagnose. Dus als mijn vader vol overtuiging zei dat ik geen blindedarmontsteking had, kon ik rustig gaan slapen. Gelukkig pakte mijn moeder er daarna nog even de Winkler Prins bij voor een second opinion: niet lang daarna lag ik niet met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis, maar wel met een buikvliesontsteking.

De rest van de niet-levensbedreigende kwalen spaarden wij op tot het jaarlijkse familieweekend. Zondagochtend na het ontbijt werd er heel hard ‘spreekuur’ geroepen en elk neefje of nichtje met een gekke vlek, wrat of al dan niet gênante aandoening kon zich melden voor een consult. In kamer 1, 2 of 3 zaten dan onze ooms, respectievelijk de huisarts, dermatoloog en chirurg. Receptbriefje in de hand voor het zalfje of pilletje, en we konden er weer een jaar tegenaan. Dat mijn zus aan deze methodiek nog steeds een scheve want tóch gebroken vinger heeft overgehouden, mag geen naam hebben.

Eerste hulp bij bijzondere leerlingen

Zelf ben ik weliswaar geen arts, maar ik ben geen haar beter. Ik heb dit weekend mijn koffer vol met oude Cito-oefenboeken. Mijn neefje zit in groep vijf maar kan fabelachtig rekenen. En dus wil ik graag weten hoe hij er precies voor staat. En wat blijkt: alle sommen op het niveau van groep acht heeft hij goed. Zo weet hij dat 60 procent gelijkstaat aan drie vijfde.

Ik vraag hem hoe hij dat doet, hij heeft immers nog geen breuken en procenten geleerd. Maar hij kan wel foute antwoorden wegstrepen, legt hij uit. “60 procent is meer dan de helft, dat weet ik al wel. Dan kan twee vierde niet het goede antwoord zijn, want dat is twee keer een vierde. En ik wist al wat een kwart betekende.”

Daarna wil ik mijn broertje spreken, maar mijn broertje heeft net het plan opgevat voor 24 man pizzadeeg te kneden. Dat doet hij zo langzaam dat mijn ADHD bijna een kookpunt bereikt. Maar in plaats van dat er oorlog ontstaat, incasseert hij en samen maken we een mooi plan om voor mijn neefje extra uitdagend rekenonderwijs te regelen. De ontstoken vinger laat ik aan mijn familie over, maar je kunt me altijd bellen voor eerste hulp bij bijzondere leerlingen.