Hoe Kristal (22) en Dylan (20) toezicht houden op een mbo-instelling met 14.000 studenten

Het knettert in de bestuurskamer van het Noorderpoort, een grote mbo-instelling in Groningen en Drenthe. Aan de ene kant van de tafel zit schoolbestuurder Dylan Mud, de blonde haren keurig achterover gekamd. Zijn bril met zilveren montuur is iets afgezakt tot halverwege zijn neus, wat zijn deftige uitstraling alleen maar versterkt. Hij is hier duidelijk gekomen om zijn huid duur te verkopen.

Aan de overzijde bevindt zich Kristal Knap (22), samen met haar studentenraad. Ze zit stokstijf, de handen gevouwen. Zij laat zich niet zomaar afbluffen door de ervaren bestuurder, en blijft ogenschijnlijk onbewogen haar punt herhalen. De studentenraad wil nu eindelijk een oplossing voor de dure kappersscharen en koksmessen die de mbo-studenten verplicht moeten aanschaffen. “Anders zullen we het schoolbeleid nietig verklaren.”

Kristal Knap, doktersassistent in opleiding, is voorzitter van de studentenraad. ‘Ik ben heel trots. We hebben Wim echt laten zweten.’ Beeld Kees van de Veen

Toch loopt de studentenraad na een halfuur van fel debat met lege handen de bestuurskamer uit. Ze hadden het recht aan hun zijde en de bestuurder bij de kladden, maar wisten hun machtspositie niet te verzilveren. Op wat vage toezeggingen na hebben ze niets concreets opgehaald. De aalgladde Mud is hen door de vingers geglipt. Trots zegt hij: “Ik bleef gewoon een beetje om de hete brij heen lullen.”

Einde scène. In werkelijkheid is Mud namelijk geen schoolbestuurder, maar een 20-jarige student Verpleegkunde. En ook hij maakt deel uit van de studentenraad van het Noorderpoort. De felle ‘onderhandeling’ was slechts een rollenspel, een generale repetitie. Maandag staat er een echte vergadering met het college van bestuur op de planning, en die discussie willen de studenten natuurlijk wél graag winnen. Dus is het oefenen geblazen.

Medezeggenschap in het mbo ‘nog niet volwassen’

“Je ziet wat er gebeurt als de bestuurder een rookgordijn optrekt”, zegt Jasper van Doremalen (27) tijdens de evaluatie streng. Hij is zelf oud-student van het Noorderpoort, en wordt sinds enkele jaren door diezelfde instelling ingeschakeld om de studentenraad te begeleiden. Het rollenspel was zijn idee. “De studenten hadden de macht in handen, maar op het laatste moment pakten jullie niet door. Maandag kun je de gemaakte afspraken het best op papier laten vastleggen.”

Medezeggenschap is hier op het Noorderpoort een serieuze aangelegenheid. Dat blijkt niet alleen uit het hoge niveau van de discussie, maar ook uit de kleinste details. De studentenraad vergadert aan tafels die in carré staan opgesteld, er zijn schalen met gevulde koeken, kannen met koffie en thee, kleine zakjes pepermunt. Tussen de trainingen door krijgen de raadsleden een stevige lunch (“een zakelijke brunch!”, roept een van de studenten met een hete aardappel in de keel), en ‘s avonds is er een diner. De school betaalt.

Dat is op veel andere mbo-instellingen anders. Iedere mbo heeft sinds 2011 verplicht een studentenraad. Maar belangenorganisatie Job Mbo, de vertegenwoordiger van de grofweg 500.000 mbo-studenten, waarschuwt dat die studentenraden op slechts een handvol van de 61 mbo-instellingen naar behoren functioneren.

“Op de meeste mbo’s is het niveau ronduit onvoldoende”, zegt voorzitter Jelmer Becker. Studentenraden vinden moeilijk leden of krijgen te weinig tijd en begeleiding om het bestuur goed te controleren. De MBO Raad ziet het wat minder somber in, maar herkent wel dat de medezeggenschap in het mbo ‘nog niet volwassen’ is.

Begroting nauwelijks gecontroleerd door de studenten zelf

Dat is zorgelijk, want de studentenraad heeft een belangrijke wettelijke functie. Zo moet een studentenraad jaarlijks instemmen met de begroting. Dat geeft op papier veel macht, maar in de praktijk hebben studenten de grootst mogelijke moeite om de ervaren mbo-bestuurders bij te sturen.

Voor ongetrainde 20-jarigen, die vaak praktische opleidingen volgen tot verpleegkundige of elektricien, is het bijna onbegonnen werk om ingewikkelde beleidsdocumenten te bestuderen. Zo worden de miljoenenbegrotingen van mbo’s dus nauwelijks gecontroleerd door degenen voor wie ze zijn bedoeld: de studenten.

Tijdens een intermezzo laat begeleider Jasper van Doremalen (rood overhemd) de studenten torens bouwen van materialen die in de kamer aanwezig zijn. 'Ik ben een soort makelaar, een politiek assistent.' Beeld Kees van de Veen

Hoe groot het probleem precies is? Dat weten we niet. Waar de staat van de medezeggenschap op de hogescholen en universiteiten eens in de twee jaar wordt onderzocht, gebeurt dat op de mbo’s nog niet. Daar komt binnenkort wel verandering in, dankzij een motie die GroenLinks vlak voor het kerstreces met succes indiende in de Tweede Kamer. Maar een ding lijkt duidelijk: het Noorderpoort is de uitzondering, niet de regel.

Vaak wordt de gebrekkige motivatie van mbo-studenten gezien als een belangrijke reden waarom medezeggenschap op het mbo onderontwikkeld is. En daar valt wat voor te zeggen. Vooral op universiteiten worden de verkiezingen voor de studentenraad vaak voorafgegaan door wekenlange campagnes, waarbij verschillende partijen het tegen elkaar opnemen. Op het Noorderpoort kunnen ze daar alleen maar van dromen. Hier wordt iedere gemotiveerde student met open armen ontvangen, en dan nog kun je alle raadsleden op twee handen tellen.

Cultuur zit goede inspraak in de weg

Maar het is ze ook niet echt aangeleerd, zegt Jelmer Becker ter verdediging. Dat begint bij deze leerlingen vaak al thuis, waar minder gesprekken worden gevoerd over politiek. En waar vwo’ers vaak leren debatteren en argumenteren, komt dat op het vmbo minder aan bod. Bovendien zijn mbo’ers simpelweg een paar jaar jonger dan de universitaire studenten, en daardoor minder volwassen en mondig.

Ook de cultuur werkt niet mee. Op de universiteit is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk om een bestuursjaar te nemen, in veel gevallen met behoud van studiefinanciering. Universitaire studenten hebben relatief weinig contacturen, waardoor ze er nog wel wat naast kunt doen. Dat geldt niet voor mbo’ers, die hun opleiding meestal in de minimale tijd doorlopen, en veel contacturen en verplichte stages hebben. Zo zit het systeem de inspraak in de weg.

Op het Noorderpoort wakkert een ‘vakbondsleider’ het vuurtje aan

Het Noorderpoort besloot een paar jaar geleden dat het anders moest. En ja, daarmee creëert hij ook zijn eigen tegenstand, zegt voorzitter Wim van de Pol lachend. “Op korte termijn is het voor een bestuurder natuurlijk gemakkelijker als je geen moeilijke vragen krijgt over je beleid. Maar op de langere termijn wordt ons onderwijs er beter van, daar ben ik van overtuigd. Ik zou wel gek zijn om geen gebruik te maken van de kennis van mijn studenten.”

Sinds kort krijgen de studenten een kleine financiële vergoeding voor hun raadswerk. Ook schakelde de school dus oud-leerling Van Doremalen in. Hij wakkert twintig uur per week het vuurtje bij de studenten aan, als een soort vakbondsleider. Daarbij spaart hij zijn eigen broodheer niet. Zo laat hij tijdens de trainingsdag terloops het riante salaris van Van de Pol vallen. De boodschap: dit is tegen wie jullie het maandag moeten opnemen, wees voorbereid.

Verpleegkundestudent Dylan Mud is vicevoorzitter van de studentenraad. 'Het is een serieuze werksfeer. We praten wel voor 14.000 studenten.' Beeld Kees van de Veen

Zonder Jasper was de studentenraad nergens, zeggen de studenten eerlijk. Hij zorgt voor vastigheid in een club die nogal eens van samenstelling wisselt. En hij vertaalt ingewikkelde beleidsdocumenten naar begrijpelijke taal. Zelf ziet hij zijn rol als die van een makelaar, een politiek assistent achter te schermen. Hij regelt van alles, maar zal zich nooit bemoeien met de inhoudelijke standpunten. De studenten zelf bepalen immers welke kant het Noorderpoort op moet.

‘We laten de bestuurder echt niet overal mee wegkomen’

En het college van bestuur? Dat behandelt de studenten als gelijken, zegt Dylan Mud, die in het rollenspel nog zo goed de rol van bestuurder wist te vertolken. Hij omschrijft de relatie met bestuurder Wim van de Pol als ‘modern maar zakelijk’. “We mogen hem gewoon Wim noemen. Maar verder is het een serieuze werksfeer. We laten hem echt niet overal mee wegkomen, want we praten namens 14.000 studenten. Het is niet altijd love and peace.”

Als het aan Job Mbo ligt, gaan andere mbo’s dit voorbeeld volgen. Dat vraagt wel om flinke investeringen. Onderwijsinstellingen moeten structureel meer tijd en geld vrijmaken voor zowel studenten als hun begeleiders. Want de twintig uur die Van Doremalen aan zijn werk mag besteden, is nog een ongekende luxe. Begeleiders op andere mbo’s doen het soms met twee uur, weet Job Mbo, en dat is volstrekt ontoereikend.

Idealiter wordt die studentenparticipatie dan in het beleid verankerd, bijvoorbeeld in het studentenstatuut. Dat maakt de inspraak minder afhankelijk van de nukken en grillen van alledag. Becker: “Ook op het Noorderpoort hangt de kwaliteit van de medezeggenschap nog teveel af van de welwillendheid van een bestuurder en de expertise van de begeleider. Daar wil je van af.”

Op het Noorderpoort lijkt alle training en begeleiding in ieder geval zijn vruchten af te werpen. Na de pittige generale repetitie volgde de maandag daarop een vruchtbaar gesprek met het college van bestuur, vertelt voorzitter Kristal Knap een paar dagen later aan de telefoon. “Ik ben heel trots. Het was een professioneel gesprek en we waren goed voorbereid. We hebben Wim echt laten zweten.” Vrijdag moet Van de Pol met een reactie komen op de klachten van de studenten. Op papier, wel te verstaan.

Opkomst studentenverkiezingen loopt terug Hogescholen en universiteiten hebben van oudsher sterkere medezeggenschapsraden dan mbo’s. Maar ook hier hebben met name de studentenraden het zwaar. Dat is vooral terug te zien in de opkomst. Die is ‘op steeds meer plekken dramatisch laag’, schreef Lovum, het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap, eind vorig jaar. Bij de recentste verkiezingen ging bijvoorbeeld slechts 5,4 procent van de studenten van de Erasmus Universiteit naar de stembus, terwijl dat enkele jaren geleden nog zo’n 15 procent was. Op hogescholen zakt de toch al lage opkomst nog wat verder weg. Aan de Hogeschool Rotterdam gingen onlangs slechts 957 van de 40.191 studenten stemmen, omgerekend 2,38 procent. Twee jaar geleden was dat nog 3,78 procent.

