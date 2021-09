Hoe krijgen we onze puberzoon op tijd in én uit bed?

Een 14-jarige jongen ging tijdens de zomervakantie heel laat naar bed en stond ook heel laat pas weer op. Hoe krijg je hem weer in het dagelijkse ritme?

Ouders zitten met hun handen in het haar: hoe krijgen ze het slaapritme van hun 14-jarige zoon weer een beetje in het gareel? “Afgelopen zomer ging hij meestal niet voor middernacht naar bed en vaak ging hij pas ontbijten als wij al aan de lunch zaten. Nu school weer gaat beginnen, zal hij toch echt rond 7 uur moeten opstaan om op tijd op school te komen”, zegt zijn moeder.

“Wij vinden daarom dat hij eerder naar bed moet, zo rond 22 uur. Maar hij is het daar absoluut mee oneens. Hij beweert dat hij ‘zo vroeg’ niet kan slapen en dat vroeger naar bed gaan er niet voor zorgt dat hij eerder wakker wordt. Een discussie over bedtijd zien we niet zitten: hij moet zijn eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Maar we vinden het niet oké dat hij straks zwaar vermoeid op school zit, met alle gevolgen van dien. Dus hoe krijgen we hem op tijd erin en op tijd er weer uit?”

“Het is een cruciale denkfout van ouders dat hij zelf al verantwoordelijk genoeg zou zijn om zijn eigen bedtijd te bepalen”, vindt opvoeddeskundige Marina van der Wal. “Pubers zijn vooral bezig met het hier en nu, niet met eventuele consequenties op de langere termijn. Op tijd naar bed gaan zodat je morgen fit bent, dat is al een termijn die ze niet kunnen overzien. Dan gaan ze liever nu gamen of naar vrienden toe.”

Pubers worden vaak veel later moe

“Aan het begin van de puberteit verandert het dag-nachtritme onder meer onder invloed van hormonen”, vertelt Daniëlle Hendriks, orthopedagoog en somnoloog, werkzaam bij het slaapexpertisecentrum Sein en in haar eigen praktijk. “Hierdoor verschuift het slaapritme en worden pubers vaak veel later moe. Ze hebben echter nog wel veel slaap nodig, daarom slapen ze langer uit.”

Zo’n zomervakantie is ideaal om bij te tanken. Maar als school weer begint, moet ze tegen hun ritme in vroeg opstaan. “Dat is lastig. Wij raden ouders vaak aan om in de week voordat school begint al steeds wat vroeger op te staan om alvast te wennen”, zegt Hendriks.

Het kan helpen om ’s avonds minder licht en geen beeldschermen aan te doen en om ’s ochtends gebruik te maken van een daglichtlamp om op die manier sneller wakker te worden.

Hendriks: “En maak afspraken. Je zult als ouders toch even wat strakker moeten worden. Maar je kunt natuurlijk goed aan je puber uitleggen waarom je dat nodig vindt.”

Uiteindelijk bepalen ouders de bedtijd

“Discussiëren over de bedtijd: begin er niet aan”, raadt Van der Wal aan. “Die discussie verlies je namelijk, omdat een puber er alles aan zal doen om zijn of haar wenselijke uitkomst te behalen.”

Er mag best wat onderhandeld worden, maar uiteindelijk bepalen ouders de bedtijd. “We onderschatten met z’n allen hoe belangrijk slaap is en daar doen we onze kinderen tekort mee”, vindt Van der Wal. “Te weinig slaap kan invloed hebben op je schoolprestaties, maar ook op je gezondheid op langere termijn. Dus je mag echt van je kinderen verwachten dat ze voldoende uren slapen, of in elk geval in bed doorbrengen. Dus om tien uur of half elf ga je naar boven.”

Enigszins ingewikkeld blijft het wel, want het druist tegen hun natuurlijke ritme in. “Het zou beter zijn als de scholen wat later zouden beginnen. Uit onderzoeken blijkt dat pubers dan beter presteren en hogere cijfers halen”, zegt Hendriks. “Maar dat is helaas niet de realiteit.”

Beloon je puber als wél goed gaat

Vooral de eerste weken is het van belang om echt even goed in het nieuwe schoolritme te komen. “Dus ook in het weekend niet te lang uitslapen, want dan kun je op zondagavond niet inslapen”, zegt Hendriks. “En beloon je puber als wél goed gaat, dat werkt beter.”

Na een paar weken zijn de meeste pubers er wel weer aan gewend en lukt het om zonder al te veel morren op te staan en wat vroeger te gaan slapen. Tot de volgende vakantie.



Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers.

