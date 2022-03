Hoe helpt vader zijn kinderen om te gaan met het ziekenhuisverblijf van hun moeder?

Moeder wordt vanwege een operatie een week opgenomen in het ziekenhuis. Vader en de twee kinderen van 6 en 12 vinden het spannend, want hoewel er geen sprake is van een levensbedreigende situatie, gaat moeder nog wel een flinke herstelperiode tegemoet. Komt ze er weer helemaal bovenop? En hoe moet dat dan straks thuis met alle dingen die moeder voor hen doet; kan vader het wel alleen aan? Hij wil de situatie luchtig houden voor zijn kinderen, maar weet nog niet precies hoe. De kinderen hebben gevoelige temperamenten, hij hoopt maar dat ze er goed mee om kunnen gaan. In hoeverre moet hij ze bij zijn eigen zorgen betrekken? Moet hij het de komende tijd extra leuk in huis maken of vooral ‘normaal’ blijven doen?

Natuurlijk maken de kinderen zich zorgen om moeder, zeggen orthopedagoog Daniëlle Goedhart-Bax van Een stap voor uit Reeuwijk en kindercoach Tea Adema van Centrum Tea Adema uit Burgum. “In het uiterste geval denken ze dat moeder doodgaat, maar die angst mag je normaliseren als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie”, zegt Goedhart-Bax. “’Risico’s zijn er, maar dat zien we dan wel als het zover is’, kan vader zeggen”, adviseert Adema. “Zeg dat je er alle vertrouwen in hebt dat het goed komt.”

Taartje in het ziekenhuiscafé

Het ziekenhuis is voor sommige kinderen een beangstigende plek. “Willen ze echt niet, dan zou je kunnen beginnen met Facetimen met moeder”, zegt Goedhart-Bax. “Dan kan ze slangetjes laten zien, of een verband. Maar uiteindelijk is het voor de verwerking toch het beste als kinderen een keer zien waar het allemaal gebeurd is.” Natuurlijk is het niet weg voor de kinderen om het bezoek te combineren met een taartje in het ziekenhuiscafé, of het kopen van een ballon.

Ook volgens Adema hoort een bezoek aan het ziekenhuis er eigenlijk wel bij. “Neem ze gewoon mee”, adviseert ze. “Het is wat het is.” Van het ophalen van moeder uit het ziekenhuis zou ze in dit geval ook geen grote gebeurtenis maken: “De kinderen zitten op school en papa gaat alleen.”

Sommige kinderen richten zich voor hun dagelijkse behoeften heel erg op moeder, en dan kan ‘even wennen’ zijn als ze er een paar dagen niet is, of langer uit de roulatie blijft, begrijpt Goedhart- Bax. Het ritme wordt doorbroken. “Maar vader kan die rol natuurlijk ook op zich nemen. Deze vader klinkt als iemand die daar bewust mee bezig is.”

Weten waar ze aan toe zijn

Goedhart-Bax denkt dat vader een goede planning moet maken van de agenda, en eventueel zijn sociale netwerk moet gebruiken. “Pas als je het hele schema rond hebt, kunnen de ouders dat samen met de kinderen bespreken. Die weten dan precies waar ze aan toe zijn, en dat geeft rust.”

“Als vader zich zorgen maakt, moet hij eerst eens bij zichzelf nagaan of hij zich zorgen maakt over het herstel van moeder, of over de vraag of hij zelf alle ballen in de lucht kan houden”, zegt Adema. “Hoe dan ook moet dit gezin het met elkaar gaan doen.”

Wat Adema betreft hoeft vader de zorgen bij de kinderen niet weg te nemen door het thuis ineens extra leuk te gaan maken. Beter vindt ze het om de kinderen te betrekken bij het draaiend houden van het huishouden, en, als moeder straks weer thuis is, bij de zorg voor haar. Moeder en vader hoeven zich beiden dan niet groot te houden. “Straal uit: we gaan er met z’n allen het beste van maken. En als het even niet op rolletjes loopt, zie daar dan ook de humor van in.”