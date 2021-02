Hier gaat de 8,5 miljard euro extra voor het onderwijs naartoe

Het kabinet trekt 8,5 miljard euro uit om de onderwijsachterstanden door de coronapandemie weg te werken. ‘Ongekend in aard en omvang’, zei minister Arie Slob van basis- en voortgezet onderwijs over de grootte van dit nieuwste steunpakket. Het zogeheten Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen en studenten dezelfde kansen krijgen als ‘generaties die niet met een pandemie te maken hadden’, aldus Slob.

Basisonderwijs

Het gros van het geld uit het steunpakket, zo’n 6 miljard euro, gaat naar basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs. De in totaal 6600 basisscholen kunnen elk rekenen op gemiddeld 180.000 euro. Dat geld mag uitsluitend gebruikt worden om leerachterstanden weg te werken. Scholen bepalen zelf hoe die achterstanden weg te werken en waar dat extra geld van het kabinet voor te gebruiken. Gedacht wordt aan bijlessen, weekendscholen en zomerscholen.

Schoolleiders die voor grotere uitdagingen staan dan hun collega’s, bijvoorbeeld omdat hun school meer kwetsbare leerlingen telt, kunnen rekenen op een groter bedrag. Dat geld komt wel pas beschikbaar als er een duidelijk plan ligt, benadrukte minister Arie Slob woensdag tijdens de persconferentie. “Zonder plan geen geld.” Nog voor de zomer moeten scholen de achterstanden van hun leerlingen in kaart hebben gebracht. Die analyse vormt de basis voor hun plannen om de komende 2,5 jaar de achterstanden weg te werken.

Voortgezet onderwijs

De 650 middelbare scholen krijgen ieder zo’n 1,3 miljoen euro, eveneens alleen bedoeld om achterstanden weg te werken. Ook voor hen geldt: wie meer nodig heeft en kan bewijzen waarom, kan op een groter bedrag rekenen. Extra aandacht is er voor de overstap van het basis- naar het middelbaar onderwijs. Want in deze coronatijden kan een leerling zomaar een te hoog of juist te laag schooladvies krijgen. Het steunpakket moet middelbare scholen daarom bewegen tot het opzetten van brede brugklassen. Leerlingen met een vmbo-advies kunnen daardoor in de klas komen te zitten met leerlingen met een havo-advies.

Het middelbareschooldiploma moet ook in dit tweede coronajaar een volwaardig diploma zijn, zegt minister Slob. Dus krijgen examenkandidaten extra begeleiding. Begin maart lanceert het kabinet een online platform waarom gratis webinars, kennisclips en examens beschikbaar komen.

Hoger onderwijs en mbo-scholen

Studenten die komend jaar aan een studie beginnen in het middelbaar of hoger onderwijs, krijgen de helft van hun collegegeld vergoed. Degenen die een studieachterstand hebben opgelopen en daardoor hun studiefinanciering dreigen te verliezen, kunnen rekenen op een tegemoetkoming. Met andere woorden, op dat extra zakcentje kunnen ze minstens drie maanden langer rekenen. Hetzelfde geldt voor studenten die door onderwijsvertragingen geen recht meer hebben op een ov-studentenkaart.

Een opsteker voor mbo’s, hbo’s en universiteiten: zij krijgen er, anders dan basisscholen en middelbare scholen, een structureel geldbedrag bij. 645 miljoen euro in totaal. Dat geld is vooral bedoeld om de extra toestroom van eerstejaarsstudenten op te vangen. Doordat een tussenjaar in het buitenland er voorlopig niet in zit, melden veel meer jongeren zich aan voor een nieuwe studie. Door met die extra miljoenen meer docenten aan te trekken, hoopt minister Ingrid van Engelshoven de hoge werkdruk op de onderwijsinstellingen wat te verminderen. Ze drukt instellingen op het hart dat deze extra miljoenen ‘vaststaan’ en niet door een volgend kabinet voor heel iets anders ingezet kunnen worden.

Geld is er ook voor 20.000 jonge wetenschappers in dienst van universiteiten. Promovendi die door de pandemie vertraging hebben opgelopen kunnen door de 162 miljoen euro die hiervoor beschikbaar komt in dienst blijven en hun onderzoek afronden.

